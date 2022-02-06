محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جادههای استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش برف مه غلیظ جادههای استان زنجان را فرا گرفته که در این میان به رانندگان توصیه میشود با دقت و حوصله رانندگی کنند.
وی اظهار کرد: همچنین مه در گردنههای کوهستانی استان محسوس است و رانندگان در حد ممکن در این محورها تردد نکنند.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: به رانندگان توصیه میشود اگر هم قصد عبور از جادههای استان را دارند از چراغ مه شکن استفاده کنند و خودرو خود را به تجهیزات ایمنی و گرمایشی مجهز کرده و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
محمدی تاکید کرد: رانندگانی که قصد تردد دارند برای اطلاع از وضعیت جادههای این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: این استان ۳۲ راهدار خانه دارد و ۵۰۰ راهدار در طرح زمستانی راهداری فعالیت میکنند.
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