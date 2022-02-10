بارش برف و باران در راه اردبیل/هوای سرد تا هفته آینده ماندگار است

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت نقشه‌های هواشناسی در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از امروز با فعالیت سامانه بارشی در منطقه، آسمان استان ابری شده و از حوالی ظهر امروز بارش باران و برف در مناطقی از استان آغاز می‌گردد.

وی افزود: بارش در مناطق شمالی و شهرستان‌های نمین، اردبیل به صورت رگبار باران و در نوار غربی و جنوب استان به شکل باران و برف پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به اینکه از اواخر وقت امروز با شمالی شدن وزش بادها، شاهد کاهش دما نیز خواهیم بود گفت: ضمن مه آلود شدن آسمان، بارش برف در بیشتر مناطق مرکزی و جنوبی استان به ویژه دامنه‌های سبلان و شهرستان خلخال گسترش می‌یابد.

محمدی از بارش باران. و برف در روز ۲۲ بهمن خبر داد و بیان کرد: فردا علاوه بر کاهش محسوس دمای هوا، آسمان استان ابری و مه آلود بوده؛ در شمال استان بارش باران و در مناطق مرکزی و جنوبی استان بارش برف با شدت و ضعف تداوم می‌یابد.

وی اوج بارش‌ها در سطح استان را تا عصر فردا اعلام کرد و گفت: با خروج این سامانه بارشی از روز شنبه به تدریج از میزان ابرناکی کاسته خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی هوای سرد و یخبندان (بویژه در ساعات شبانه) تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود.

محمدی به کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: خلخال با دمای ۸ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین و شهرستان گرمی با دمای ۹ درجه بالای صفر گرم‌ترین نقطه در استان می‌باشد.