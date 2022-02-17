به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای به دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار شفافسازی برنامههای این وزارتخانه شدند.
متن نامه بدین شرح است:
«ضمن تقدیر و تشکر از برنامه دقیق جنابعالی جهت تصدی سمت مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خواهشمند است جهت ایجاد فضای همکاری، همافزایی و نظارت، دستور فرمایید طی ۲۱ روز اداری اقدام لازم جهت شفافسازی برنامه در محورهایی که در ادامه به حضورتان تقدیم میشود، صورت پذیرد و اطلاعات درخواستی در قالب جدول پیوست منعکس شود.
مطالبات:
۱. برنامه زمانبندی اجرای هر طرح
۲. تعیین فازهای اجرای طرحها و ارائهی میزان پیشرفت شاخصها به صورت دورههای شش ماهه
۳. شاخصها و سنجههای قابل اندازهگیری برای هر طرح
۴. وضعیت شاخصها در آغاز به کار دولت سیزدهم برای هریک از طرحها
۵. چشمانداز و خروجی نهایی هریک از طرحها
۶. ارائه نام مسئول ارائه دهنده گزارشهای دورهای از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی و پیگیریکننده بازخورد نمایندگان در خصوص میزان پیشرفت هریک از طرحها
محورها:
۱. تحول در پژوهش و فناوری با هدف اثربخشی در حل مسائل کشور
۲. ارتقای کیفیت آموزش عالی
۳. توجه به کارآفرینی دانشجویان، اساتید و تقویت شرکتهای دانشبنیان
۴. تقویت علوم پایه، علوم انسانی و تحقیقات بنیادی
۵. دیپلماسی علمی
۶. توجه به انسجام و هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت آموزش عالی
۷. ارتقای عدالت آموزشی
۱. روحالله متفکر آزاد ۲. روحالله نجابت ۳. مهدی عسگری ۴. مالک شریعتی نیاسر ۵. هادی بیگینژاد ۶. حجتالله فیروزی ۷. اقبال شاکری ۸. احمد راستینه ۹. ابراهیم رضایی ۱۰. سیدمجتبی محفوظی ۱۱. علیرضا عباسی ۱۲. محمد رشیدی ۱۳. مجتبی توانگر ۱۴. محسن علیزاده ۱۵. مهدی طغیانی ۱۶. ابوالفضل عمویی ۱۷. محمدحسین حسینزاده بحرینی نمایندگان امضا کننده نامه هستند.
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