ایران جزو چند قدرت دفاعی برای امنیت منطقه و جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد خطیب نماز جمعه این هفته تهران، گفت: در خطبههای گذشته نامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر را به عنوان کهنترین و مشهور ترین سند از دومین شخصیت جهان اسلام در حوزه حکمرانی و نظام سازی سیاسی در تراز قرآن کریم را مطرح کردیم.
وی افزود: نظریه حضرت علی (ع) مبتنی بر عقلانیت دینی، اسلامی و انقلابی برای حکمرانی منسجم و برنامه عملیاتی است. حضرت علی (ع) با تبیین دقیق دو هدف محوری توسعه و پیشرفت برای نظام سیاسی و دینی به مالک اشتر مأموریتی خطیر برای انجام این دو رسالت مهم داده است.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: توسعه انسانی، تعلیم و تربیت و تلاش مستمر و مبتنی بر دانش و عدالت برای پاسخگویی متناسب به نیازها از مبانی دستورات حضرت امیر (ع) است؛ دستاوردهای حکمرانی اسلامی، تربیت انسانهایی دستیافته به قلههای دانش و برخوردار از زندگی مادی و آراسته به اخلاق است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع مردم تبریز، گفت: معظمله در فرمایشاتشان به این حقیقت تأکید کردند که برای رسیدن به هدف تمدن اسلامی، نیازمند توسعه هستیم و قلههای آن، دستیابی به زیرساختهاست.
وی افزود: در نگاه حضرت علی (ع) به مقوله حکمرانی به عنوان دو حوزه مهم توسعه و پیشرفت حیات انسانی و حوزه عمران و آبادانی کشور مورد توجه است.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه تمام اقتدار و دستاوردهای نظام در منطقه و جهان و ایران اسلامی در طول ۴ دهه گذشته مرهون قدمهایی است که در راه توسعه و پیشرفت برداشته شده است، اظهار کرد: هر کجا ضعف داریم از این اهداف فاصله گرفتهایم.
حجتالاسلام ابوترابیفرد اضافه کرد: اقتدار سیاسی و دفاعی و علمی و امنیت و این جایگاه فاخر ایران در جهان اسلام و رویش اندیشه ناب اسلامی دستاورد نگاه به این دو اصل و رکن اساسی توسعه و پیشرفت است که باید مورد توجه مدیران ارشد و میانی و آحاد جامعه باشد، اما مخاطب اصلی آن مدیران هستند.
وی تصریح کرد: یک نظام تأمین پایدار و خلق ثروت پایدار باید در حکمرانی اسلامی مورد توجه قرار گیرد؛ حضرت امیر (ع) راههای خلق ثروت برای جهان اسلام را تدوین و تبیین کردهاند، نهادسازی و مدیریت صحیح برای فراهم کردن رشد اقتصادی را باید از کلام امیر (ع) مدنظر قرار دهیم.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه انقلاب اسلامی در طول ۴ دهه در سایه اندیشه ناب دینی و رهبری و مدیریت مبتنی بر آموزههای وحیانی و به خصوص شهدا و خانوادههای آنها، جانبازان و ایثارگران راه را برای خلق قدرت امنیت فراهم کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو چند قدرت دفاعی برای امنیت منطقه و جهان اسلام است، این جایگاه در سایه نگاه به دستورالعمل حضرت امیر و فرماندهی مقتدر جبهه مقاومت و رهبری نظام اسلامی که این مبانی را در دستورکار قرار دادهاند، به دست آمده است.
حجتالاسلام ابوترابی فرد اضافه کرد: مسئولین، علما، دانشگاهیان، برای حرکت به سوی نظام سیاسی مورد تأکید حضرت امیر باید آراسته به تقوا شویم.
وی همچنین در ادامه سخنانش به موضوع واگذاری دو باشگاه فوتبال پر طرفدار استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: دنیای فوتبال با ابعاد چندوجهی شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی است که مدیریت بهینه این بخش، نیازمند فرآیندی نظاممند و صحیح است تا از طریق این مسیر در جهت ارتقای ورزش گام بردارد.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه مراقبت دولت نیاز است تا مراقبت شود افراد خاص و ناکاربلد سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را در اختیار نگیرند، اظهار کرد: لازم است دولت برنامهریزی کند تا سهام این دو باشگاه پر طرفدار به تودههای مردم و هودارانشان واگذار شود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد افزود: واگذاری سهام این دو باشگاه به هوادارانشان موجب میشود تا راه برای توسعه این ورزش هموار شود، البته نباید در خرید سهام نیز محدودیت ایجاد شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: رهبر معظم انقلاب در بیاناتی که در دیدار با مدالآوران بازیهای آسیایی داشتند، فرمودند موفقیتهای مدالآوران، پیامآور امید و نشاط برای نسل جوان است و پیام آن، این است که ما میتوانیم در رقابت با صاحبان قدرت و ثروت، در سایه عزم و اراده در یک جایگاه فاخر قرار بگیریم، طبق فرموده ایشان، قهرمانان ملی، آموزگاران ایستادگی، امید و نشاط هستند.
خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد: معظمله همچنین تأکید دارند که قهرمانی در کنار حفظ ارزشهای اسلامی باشد، حضور بانوان ورزشکار ایرانی در رقابتهای مختلف جهانی با حفظ حجاب اسلامی نیز نشاندهنده این است که حجاب نه تنها مانع حضور در میدانهای مختلف اجتماعی نیست، بلکه بانوان ورزشکار ما با تقید به حجاب و عفاف میتوانند پیشگام این صحنهها و جلوهای از ارزشهای اسلامی باشند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد با بیان اینکه ما در دوران انقلاب اسلامی توانستهایم جایگاههای ویژهای را در بازیهای المپیک و جهانی کسب کنیم، گفت: این در شرایطی است که تیم ملی ما در المپیک ۲۰۱۲ توانست از میان ۲۰۴ کشور، رتبه دوازدهم جهان را به دست آورد.
وی ادامه داد: به دست آوردن این رتبه در شرایطی است که در آغاز و اوج تحریمها قرار داشتیم، اما توانستیم در رقابت با قدرتهای اول اقتصادی جهان به رتبه دوازدهم دست یابیم؛ این ظرفیت ویژه جمهوری اسلامی ایران باید مورد توجه مسئولان و تصمیمگیران قرار گیرد.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه ۲۵ هزار مجموعه ورزشی در کشور طی ۴ دهه گذشته تأسیس شده است، خاطرنشان کرد: این ظرفیت حضور نسل جوان در میادین مختلف ورزشی را فراهم کرده است که باید از این ظرفیت عظیم استفاده کرد.
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