تنهایی مداوم خطر زوال عقل را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، مطالعه جدیدی که افراد را بیش از ۱۰ سال تحت پیگیری قرار داده بود، نشان می‌دهد افرادی که ۳ روز یا بیشتر در هفته احساس تنهایی می‌کردند، در طول دوره پیگیری بیشتر در معرض ابتلاء به زوال عقل بودند.

همچنین افراد زیر ۸۰ سال و بدون عوامل خطر ژنتیکی شناخته شده که احساس تنهایی مداوم داشتند در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل بودند.

تنهایی همچنین با عملکرد ضعیف اجرایی و تغییرات مغزی مرتبط با آسیب پذیری نسبت به زوال عقل در افرادی که این بیماری را نداشتند مرتبط بود.

بر اساس این مطالعه، تجربه احساس تنهایی سه بار یا بیشتر در هفته ممکن است خطر ابتلاء به زوال عقل را در مراحل بعدی زندگی افزایش دهد.

دکتر «جول سالیناس»، نویسنده اول این مطالعه از دانشگاه نیویورک، گفت: «این یافته‌ها نه تنها ارتباط بین تنهایی و خطر زوال عقل را بسیار محکم‌تر نشان می‌دهد، بلکه تغییراتی نیز برای نحوه تفکر ما در مورد عوامل خطر زوال عقل و غربالگری اولیه تنهایی دارد.»

محققان در این مطالعه، داده‌های مربوط به ۲۳۰۸ نفر را در طول مدت ۱۰ سال پیگیری کردند. در طول ۱۰ سال، ۱۴ درصد (۳۲۰ نفر از ۲۳۰۸ نفر) مبتلا به زوال عقل تشخیص داده شدند.

محققان مشاهده کردند این گروه از افراد، حداقل ۳ روز در هفته احساس تنهایی می‌کردند.

ارتباط بین تنهایی و افزایش ریسک زوال عقل در افراد ۸۰ سال به بالا قابل توجه نبود. اما در افراد زیر ۸۰ سال که احساس تنهایی داشتند احتمال ابتلاء به زوال عقل دو برابر بیشتر بود.

حتی در بین شرکت کنندگان زیر ۸۰ سال که دارای فاکتور ژنتیکی زوال عقل نبودند، تنهایی با افزایش سه برابری ریسک ابتلاء به زوال عقل مرتبط بود.