فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مطرح شدن اظهاراتی مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، تغییرات عمده‌ای را در لایحه بودجه پیشنهادی دولت اعمال کرده است، اظهار داشت: در وهله اول باید به این نکته اشاره کنم که در کمیسیون تلفیق بودجه عمدتاً روی مباحث کلان و ملی بحث و تبادل نظر شد و مباحث ملی نسبت به موضوعات منطقه‌ای ارجح بود، چرا که نگاه منطقه‌ای مسیر بررسی و تصویب بودجه را به سمت دیگری می‌کشاند.

وی بیان کرد: البته برخی از موضوعات منطقه‌ای بسیار مهم، کلیدی و حساس است و حتماً باید در جریان بررسی بودجه به این موضوعات هم توجه کرد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ شاکله بودجه موضوع مهمی است و نمایندگان آن را رعایت می‌کنند، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارند تغییراتی را در لایحه بودجه پیشنهادی دولت اعمال کنند و نباید الزاماً هر آنچه دولت در لایحه بودجه آورده است، به تصویب برسد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: برای مثال، درباره حذف ارز ترجیحی ابهامات زیادی وجود داشت. ما در کمیسیون تلفیق بودجه در این باره بحث کردیم و از دولت خواستیم که به صورت صریح بگوید که اگر می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، به چه صورت این کار را انجام می‌دهد. از سوی دیگر تاکید مجلس بر این بود که باید راهکار جایگزین هم در نظر گرفته شود و دولت توضیح دهد که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چگونه می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند.

مالکی تاکید کرد: چکش کاری لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس به نفع دولت و مجلس است و باعث می‌شود که بودجه‌ای قابل اجرا به تصویب برسد.

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاملاً به این مسئله توجه دارند و واقف هستند که دولت از حیث منابع مشکلاتی دارد. ما قطعاً در جریان بررسی و تصویب بودجه تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا بودجه‌ای کارآمد تصویب شود و مجلس سقف بودجه را افزایش نخواهد داد.