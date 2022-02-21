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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۱۸

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برای ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مردم برای ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

گفتنی است در جلسه روز گذشته نیز نمایندگان مجلس این لایحه را در دستور کار قرار داده و آن را بررسی کردند.

کد مطلب 5429517

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