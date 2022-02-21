به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه ۲ اسفند) در نشست علنی که برای ادامه جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ه) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش بند (ه) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون یورو به فروش رساند.

همچنین در صورت تصویب بخش هزینه‌ای این بند، وجوه حاصل را می‌تواند صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه کند.

گفتنی است در ادامه نمایندگان با بند (و) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.

براساس بخش بند (و) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی به فروش برساند.