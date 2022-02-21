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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۳۲

با رای نمیاندگان مجلس صورت گرفت؛

موافقت مجلس با سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ پالایشگاه آبادان

موافقت مجلس با سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ پالایشگاه آبادان

نمایندگان مجلس به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه دادند فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون یورو به فروش برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه ۲ اسفند) در نشست علنی که برای ادامه جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ه) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش بند (ه) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون یورو به فروش رساند.

همچنین در صورت تصویب بخش هزینه‌ای این بند، وجوه حاصل را می‌تواند صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه کند.

گفتنی است در ادامه نمایندگان با بند (و) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.

براساس بخش بند (و) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی به فروش برساند.

کد مطلب 5429600

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