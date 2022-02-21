دریافت 15 MB کد مطلب 5429554 https://mehrnews.com/xX9pf ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۱۱ کد مطلب 5429554 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۱۱ برد پرگل بایرنمونیخ با درخشش لواندوفسکی در چارچوب رقابت های بوندسلیگای آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری پر گل گروتر فورث را ۴ بر ۱ مغلوب کرد. کپی شد مطالب مرتبط بایرن مونیخ حریف اتلتیکو مادرید شد/ تقابل جذاب مسی با رونالدو برد پرگل آلمان برابر پرتغال/ رونالدو به دو قدمی دایی رسید قهرمانی بایرن مونیخ در فصل کرونایی/پاریس بی جام در قاره سبز پیروزی بزرگ بایرن مونیخ مقابل دورتموند برای تکرار قهرمانی برچسبها بایرن مونیخ تیم فوتبال بایرن مونیخ بوندسلیگا روبرت لواندوفسکی
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