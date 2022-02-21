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کد مطلب 5429554
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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۱۱

برد پرگل بایرن‌مونیخ با درخشش لواندوفسکی

برد پرگل بایرن‌مونیخ با درخشش لواندوفسکی

در چارچوب رقابت های بوندسلیگای آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری پر گل گروتر فورث را ۴ بر ۱ مغلوب کرد.

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