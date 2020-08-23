قهرمانی بایرن مونیخ در فصل کرونایی/پاریس بی جام در قاره سبز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری از ساعت ۲۳:۳۰ بین تیم‌های فوتبال بایرن مونیخ آلمان و پاری سن ژرمن فرانسه در ورزشگاه استادیو دالوز شهر لیسبون پرتغال برگزار شد که این دیدار با پیروزی یک بر صفر بایرن مونیخ به اتمام رسید.

کینگزلی کومان (۵۸) برای بایرن مونیخ گلزنی کرد.

فینال لیگ قهرمانان اروپا در حالی امشب برگزار شد که شیوع جهانی بیماری کرونا باعث تعویق این بازی‌ها برای چند ماه متوالی در قاره سبز شد. دیداری که با حذف غول‌های قدیمی باشگاهی اروپا بین تیم‌های بایرن و پی.اس. جی برگزار شد تا تقابل شاگردان «هانس دیتر فلیک» در بایرن با «توماس توخل» تمام توجهات را به خود جلب کند.

بایرنی‌ها در حالی به پیروزی در این مسابقه رسیدند که برای اولین بار در تاریخ این رقابت‌ها تمام بازی‌های خود را با برد پشت سر گذاشتند.

پاری سن ژرمن نیز به عنوان چهل و یکمین تیم به فینال این رقابت‌ها رسید تا اولین شانس خود را برای بالا بردن مهم‌ترین تورنمنت فوتبال باشگاهی اروپا بسنجد.

بایرن مونیخ که برای یازدهمین بار در فینال اروپا حضور داشت قبل از این بازی توانسته بود پنج بار طعم قهرمانی را بچشد. البته رکورد رئال مادرید در این رقابت‌ها با ۱۳ قهرمانی بقدری متفاوت از سایر باشگاه هاست که کمتر تیمی می‌تواند خیلی زود به کهکشانی‌های مادرید نزدیک شود. پس از رئال مادرید، آث میلان با هفت و لیورپول با ۶ قهرمانی در رتبه‌های بعدی بیشترین جام‌ها قرار دارند.