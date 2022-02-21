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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۳۲

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا:

در صورت حمله به اوکراین نقاط ضعف روسیه هدف قرار خواهد گرفت

در صورت حمله به اوکراین نقاط ضعف روسیه هدف قرار خواهد گرفت

«اورزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای غربی در صورت حمله به اوکراین روسیه را تحریم اقتصادی خواهند کرد چرا که اقتصاد، نقطه ضعف مسکو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «اورزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با اشاره به آمادگی کشورهای غربی برای هدف قرار دادن نقاط ضعف روسیه در صورت حمله ادعایی مسکو به اوکراین، اعلام کرد: ما از تحریمهای اقتصادی جدید صحبت می کنیم و این بدان معنا است که روسیه عملا از بازارهای مالی بین المللی کنار خواهد رفت.

وی با بیان اینکه تحریمهای اقتصادی مذکور بر تمامی کالاهای تولیدی روسیه که برای مدرن سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد مسکو لازم است، تاثیر خواهد گذاشت، تصریح کرد که این کالاها قابلیت جایگزین شدن را ندارند.

«جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید نیز پیش تر به نقل از «جو بایدن» اعلام کرده بود که آمریکا تا زمان آغاز هر جنگی به دیپلماسی پایبند است.

لازم به ذکر است که در پی مخالفت روسیه با درخواست اوکراین برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن روایتهایی جعلی را از تلاش مسکو برای حمله به اوکراین مطرح کردند.

گفتنی است که روسیه با رد همه این اتهامات و ادعاها تاکید کرده است که قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد.

کد مطلب 5429874

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    نظرات

    • ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      0 1
      پاسخ
      از الان همتون از ترس حمله روس به اروپا شلوارتون خیسه

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