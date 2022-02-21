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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۴۰

بعد از اقدام مشابه از سوی آمریکا؛

دست رد اروپا به سینه اوکراین/ هنوز وقت تحریم روسیه نیست

دست رد اروپا به سینه اوکراین/ هنوز وقت تحریم روسیه نیست

درخواست وزیر خارجه اوکراین مبنی بر لزوم تعجیل در اعمال تحریم های وعده داده شده علیه روسیه، با پاسخ سرد اتحادیه اروپا مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین که امروز دوشنبه میهمان نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا بود، خواستار اعمال فوری تحریم ها علیه روسیه شد حال آنکه با پاسخ منفی بروکسل مواجه شد.

در همین راستا، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که هنوز موقع اتخاذ چنین اقدامی نرسیده و هرگاه که زمان مناسب فرا برسد، با برگزاری جلسه ای فوق العاده درباره اعمال تحریم ها علیه روسیه تصمیم گیری خواهد کرد.

این در حالی است که روز گذشته نیز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به درخواست مشابهی از سوی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بود اجرای زودهنگام این تصمیم آن هم قبل از آنکه حمله ای رخ دهد، از قدرت بازدارندگی تحریم ها خواهد کاست.

اگرچه ادعا می شود به محض حمله نظامیان روس به اوکراین، واشنگتن و شرکا در اقدامی هماهنگ تحریم هایی کمرشکن را علیه اقتصاد روسیه اعمال خواهند کرد، اما فعلاً آمریکا و اروپا بدون در نظر گرفتن دغدغه های امنیتی مسکو درباره خطر گسترش ناتو به سمت شرق، تظاهر می کنند که به دنبال راهی دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش هستند.

کد مطلب 5430040
مریم خرمایی

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