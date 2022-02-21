اتحادیه اروپا همواره برای مذاکره با روسیه آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه به محض رسیدن به بروکسل جهت دیدار با همتایان اروپایی خود اعلام کرد که اتحادیه اروپا در هر لحظه آماده تماس با روسیه در مورد وضعیت اوکراین است، اما هنجارهای حقوق بین الملل را زیر سوال نخواهد برد.

بائربوک در این باره گفت: من از دولت روسیه درخواست می‌کنم که به میز مذاکره بازگردید، ما هر دقیقه و هر ساعت پشت آن هستیم. ما منتظر شما هستیم تا با هم صلح و امنیت را در اوکراین تضمین کنیم. ما می‌توانیم این بحران را تنها بر سر میز مذاکره حل کنیم.

طبق گفته وی، غرب پشت سر اوکراین صحبت نمی‌کند، به همین دلیل است که همتای اوکراینی او یعنی «دیمیتری کولبا» برای نشست امروز دعوت شده است.

وزیر خارجه آلمان ادامه داد: ما به طرف روسی اعلام کردیم که آماده گفتگو در مورد امنیت مشترک هستیم. اما مبانی صلح در اروپا، حقوق بین الملل و معاهدات اروپایی ما جزو موضوعات مذاکره نیست.

امروز و در همین رابطه «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که این اتحادیه از آخرین تلاش برای ترتیب دادن گفتگوهای بیشتر بین واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین، حمایت می‌کند.

کاخ سفید اواخر روز یکشنبه اعلام کرد که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا با مذاکره با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با میانجیگری فرانسه، تا زمانی که روسیه بیشتر به اوکراین حمله نکند، موافقت کرده است.

طبق اعلام «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید، این جلسه پس از دیدار «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا و «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند) برگزار خواهد شد.