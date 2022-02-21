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کد مطلب 5430082
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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۵۲

جابجایی لاشه جنگنده سقوط کرده در تبریز

جابجایی لاشه جنگنده سقوط کرده در تبریز

در این فیلم جابجایی لاشه جنگنده سقوط کرده در تبریز را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • سیدحشمت IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      34 2
      پاسخ
      ایران به داشتن چنین فرزندانی افتخارمیکنه وسربلندازدورهای سخت بیرون میاد.روحشون شاد😓😓😓😢😢😢
    • محمد IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      28 5
      پاسخ
      سلام و درود بر شهیدان واقعی جوانمردی و انسانیت که جان خود را فدا کردند تا جانهایی دیگر زنده بمانند .ما به داشتن این فرزندان افتخار میکنیم .
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      22 4
      پاسخ
      روحشون شاد ، نخواستند خانواده زیادی داغ دار بشن ، خدا به خانوادشون صبر بده.
    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      18 3
      پاسخ
      روحشان شاد وما باید از این شهدا درس بگیرم
    • شمس الدین IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      1 0
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      رشادت وازجان گذشتگی واژه های بسیار بسیار کوچک وحقیری هستند در مقابل بزرگی روح این مردان آسمانی وملکوتی که حتما فر شتگان آسمانی هم در برابر آنها سرتعظیم فرود آوردند، خانواده های این فرشتگان آسمانی هر چند ازدست دادن آنها بسیار سنگین ودردناک بود ولی آنها افتخار آفرین ملی این سرزمین هستند یادشان ماندگار
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      🖤🖤
    • حمیدرضا KR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام ودرودبه خانواده محترم شهدابه خصوص خانواده ۲خلبان شهیدومظلوم که به خاطرغیرنظامیان ازهواپیمانپریدندتابه مردم اسیب نرسدوبه شهادت رسیدندوایران عزدار۲خلبان ارتشی هست خدارحمت کندوبه خانواده شهیدان عزیزصبردهدخیلی سنگین وسخت هست
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      درود بر پدر ومادر این شهدا که چنین فرزندانی تربیت کردنند روحشان شاد
    • IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      1 0
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      روحشان شاد عزیزان تیز پرواز ایران .خداوند صبر جمیل به خانوادهای داغ دار عنایت فرماید.
    • ناشناس ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      من به داشتن چنین افرادی افتخار میکنم خوشا به حالشون انتخاب شده ها میروند مسولین محترم اونا جانشون دادن شما چیکار میکنید هنوز اون بالاها هستید ومردم بی سفره رو نمبیند پس هنوز قبرهای طبقه بندی شده رو نمبینید خدا به داد هممون برسه

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