دریافت 1 MB کد مطلب 5430082 https://mehrnews.com/xX9C2 ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۵۲ کد مطلب 5430082 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۵۲ جابجایی لاشه جنگنده سقوط کرده در تبریز در این فیلم جابجایی لاشه جنگنده سقوط کرده در تبریز را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط عملیات آواربرداری در محل سقوط جنگنده آموزشی در تبریز پایان یافت جزئیاتی از حادثه سقوط هواپیمای جنگی در تبریز علت سانحه سقوط هواپیما با حضور تیم بازرسی ارتش در دست بررسی است اسامی خلبانان شهید حادثه سقوط جنگنده در تبریز اعلام شد جزئیات سقوط جنگنده در تبریز/ خلبان چگونه از تلفات انسانی بالا جلوگیری کرد؟ برچسبها جنگنده سقوط هواپیما تبریز حادثه
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