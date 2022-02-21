علت سانحه سقوط هواپیما با حضور تیم بازرسی ارتش در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شاهین تقی خانی گفت: ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه امروز یک فروند جت آموزشی پایگاه شهید فکوری نیروی هوایی ارتش در حین بازگشت از مأموریت آموزشی دچار نقص فنی شد و برای اینکه این هواپیما به منطقه پرجمعیت اصابت نکند؛ خلبانان، هواپیما را به منطقه کم تراکم هدایت کردند و اگر ایثار خلبانان نبود و جت آموزشی در منطقه‌ای که آپارتمان‌های متعدد دارد و خیلی منطقه بسیار پرتراکم است، سقوط می‌کرد با سانحه بزرگی روبرو می‌شدیم.

امیر شاهین تقی خانی افزود: خلبانان امکان پرتاب خود به بیرون یا ریجکت و استفاده از صندلی پران را داشتند، اما از این فرصت استفاده نکردند تا هواپیما را به یک نقطه بسیار کم جمعیت و کم تراکم هدایت کنند و در نهایت جان خود را هم ایثار کردند.

وی گفت: این خلبانان عزیز ما سرهنگ دوم صادق فلاحی از بهترین استادان خلبانی پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز و خلبان سروان علیرضا حنیفه زاد هم از خلبانان جوان این پایگاه بودند که به شهادت رسیدند و یک نفر از هموطنان عزیز هم در این سانحه جان خود را از دست داد.

امیر تقی خانی گفت: علت سانحه با حضور تیم بازرسی و ایمنی پایگاه شهید فکوری در همان محل در دست بررسی است.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: در سال‌های گذشته هم موارد مشابه را داشتیم که هواپیما وقتی دچار نقص فنی شد؛ خلبانان در هواپیما ماندند تا آن را به منطقه کم تراکم‌تر هدایت کنند و ما قدردان این خلبانان رشید هستیم و این عزیزان به خیل شهدای عزیزمان پیوستند، یاد و خاطره ان‌ها و همه شهدای نیروی هوایی را گرامی می‌داریم و بار دیگر من شهادت این عزیزان را تبریک می‌گویم.