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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۰۷

در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱؛

شرکت‌های دولتی حوزه حمل و نقل مکلف به واریز سود به خزانه شدند

شرکت‌های دولتی حوزه حمل و نقل مکلف به واریز سود به خزانه شدند

با مصوبه مجلس، شرکت‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلف به واریز بخشی از سود سالیانه خود به حساب خزانه داری کل کشور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۲ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش های درآمدی بودجه ۱۴۰۱، با پیشنهاد اصلاحی بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل ۵۰ درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت‌های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

کد مطلب 5430162
زهرا علیدادی

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