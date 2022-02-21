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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۳۸

در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛

مجلس به دولت برای تبدیل منابع ارزی به ریالی با نرخ ETS مجوز داد

مجلس به دولت برای تبدیل منابع ارزی به ریالی با نرخ ETS مجوز داد

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی براساس نرخ ETS به ریال تبدیل و بلافاصله به خزانه واریز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، دوم اسفند) در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بند «ل» تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

لازم به ذکر است براساس بخش درآمدی بند «ل» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت، (موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود با عاملیت بانک‌های دولتی به فروش رساند.

همچنین بانک‌های دولتی موظف هستند پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه‌های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ETS) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را بلافاصله به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

کد مطلب 5429804

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