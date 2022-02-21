مجلس به دولت برای تبدیل منابع ارزی به ریالی با نرخ ETS مجوز داد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، دوم اسفند) در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بند «ل» تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

لازم به ذکر است براساس بخش درآمدی بند «ل» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت، (موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود با عاملیت بانک‌های دولتی به فروش رساند.

همچنین بانک‌های دولتی موظف هستند پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه‌های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ETS) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را بلافاصله به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.