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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۳۴

در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛

مجلس مجوز همکاری با مراکز علمی را به وزارت نفت اعطا کرد

مجلس مجوز همکاری با مراکز علمی را به وزارت نفت اعطا کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعطای مجور به وزارت نفت برای همکاری با مراکز علمی جهت تولید محصولات بخش‌های پایین‌دستی نفت موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲ اسفند) در ادامه بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد جعفر قادری مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱ ماده واحده این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تا از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌های داخلی و نیز شرکت‌های خارجی، لیسانس و فناوری مورد نیاز برای تولید محصولات بخش‌های پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی را خریداری و برای تولید، این محصولات را در اختیار سرمایه‌گذاران داخل کشور قرار دهد.

کد مطلب 5429873

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