مجلس مجوز همکاری با مراکز علمی را به وزارت نفت اعطا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲ اسفند) در ادامه بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد جعفر قادری مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱ ماده واحده این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تا از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌های داخلی و نیز شرکت‌های خارجی، لیسانس و فناوری مورد نیاز برای تولید محصولات بخش‌های پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی را خریداری و برای تولید، این محصولات را در اختیار سرمایه‌گذاران داخل کشور قرار دهد.