فرودگاه ملک عبدالله در عربستان هدف حمله پهپادی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری از حمله پهپادی به فرودگاه ملک عبدالله در جیزان عربستان خبر دادند.

تلویزیون سعودی مدعی شده که یک پهپاد انتحاری در اطراف فرودگاه ملک عبدالله در جیزان رهگیری و منهدم شده است.

ائتلاف سعودی اعلام کرده که این پهپاد از فرودگاه بین المللی صنعا پرواز کرده است.

برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که در این حمله پهپادی حداقل ۴ نفر زخمی شده‌اند.

انصارالله یمن در واکنش به کشتار غیرنظامیان یمنی بارها مواضع نظامی عربستان را هدف قرار داده است. فرودگاه ملک عبدالله و فرودگاه ابها از جمله اهداف ثابت انصارالله به شمار می‌روند. انقلابیون یمنی معتقدند که این فرودگاه‌ها مرکز اصلی حملات هوایی به یمن به شمار می‌روند.