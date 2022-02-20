تبریک کتائب حزب الله عراق به مقاومت یمن و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محی سخنگوی رسمی کتائب حزب الله عراق به مقاومت نظامی به خاطر دستاوردهای آن در یمن، لبنان و عراق تبریک گفت. وی تاکید کرد: آنچه که مقاومت در لبنان با سیلی عملیات حسان انجام داد خرافه گنبد آهنین اسرائیل را درهم شکست.

سخنگوی رسمی کتائب حزب الله عراق تاکید کرد: دولت‌های کوچک عربی بدانند که آرمیدن در آغوش دشمن ناتوان که قادر به حمایت از خود نیست نمی‌تواند آنان را از خشم ملت‌های آزاده نجات دهد.

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پهپاد این گروه مقاومتی با نام حسان به مدت ۴۰ دقیقه در عمق ۷۰ کیلومتری آسمان اراضی اشغالی به پرواز درآمد. در پایان بیانیه حزب الله آمده است: پهپاد حسان پس از انجام موفقیت آمیز مأموریت خود به لبنان بازگشت. این در حالی است که دشمن صهیونیستی نتوانست هیچ آسیبی به این پهپاد که حسان نام دارد، برساند.

همچنین روز یکشنبه منابع رسانه‌ای وابسته به نیروهای صنعا، صحنه‌هایی از پیشروی‌های نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در جبهه راهبردی حرض در استان حجه یمن و تلفات و خسارات سنگینی که به نیروهای سعودی و مزدوران آنها وارد شده است، پخش کردند.

طبق اعلام نیروهای صنعا، شمار تلفات نیروهای متجاوز از آخرین تشدید تنش در حرض تاکنون به بیش از ۵۸۰ کشته و زخمی رسیده است. از این میزان ۲۰۰ نفر به هلاکت رسیده‌اند و در میان کشته‌ها و زخمی‌ها شماری از نیروهای ارتش رژیم سعودی و مزدوران سودانی به چشم می‌خورند. یک منبع نظامی یمنی به المیادین اعلام کرد که عقب نشینی و شکست مزدوران ائتلاف سعودی در شهر حرض در استان حجه یمن، بزرگترین شکست در نوع خود است.