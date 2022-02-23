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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۱۴

سرپرست دفتر سیاسی استانداری چهارمحال و بختیاری منصوب شد

سرپرست دفتر سیاسی استانداری چهارمحال و بختیاری منصوب شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری طی حکمی سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حیدری در حکمی «حسین کاووسی» را به عنوان سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را منصوب کرد.

پیش از این «ملک محمد قربانپور» مسئولیت دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را عهده‌دار بود.

کد مطلب 5431680

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