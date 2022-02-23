سرپرست دفتر سیاسی استانداری چهارمحال و بختیاری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حیدری در حکمی «حسین کاووسی» را به عنوان سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را منصوب کرد.

پیش از این «ملک محمد قربانپور» مسئولیت دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را عهده‌دار بود.