سرپرست دفتر سیاسی استانداری چهارمحال و بختیاری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حیدری در حکمی «حسین کاووسی» را به عنوان سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را منصوب کرد.
پیش از این «ملک محمد قربانپور» مسئولیت دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را عهدهدار بود.
شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری طی حکمی سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حیدری در حکمی «حسین کاووسی» را به عنوان سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را منصوب کرد.
پیش از این «ملک محمد قربانپور» مسئولیت دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را عهدهدار بود.
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