کنترل هوشمند ترافیک در راستای آسایش مردم انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی شامگاه چهارشنبه در نشست با اعضای شورای ترافیک استان اردبیل اظهار کرد: به زودی اردبیل مجهز به سیستم مانیتورینگ کنترل ترافیک شهری میشود.
وی تصریح کرد: با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و به منظور ارتقا رفاه و آسایش عمومی، شهرستان اردبیل به زودی مجهز به سیستم مکانیزه کنترل ترافیک شهری میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تاکید بر ارتقا نظم، آسایش، رفاه عمومی، کاهش ترافیک و هزینههای ناشی از آن در سطح شهر خواستار تکمیل و راهاندازی سریع سیستم مانیتورینگ کنترل ترافیک در اردبیل شد.
آفاقی گفت: این موضوع از سالها قبل توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به منظور پیشگیری از تخلفات، آسیبها، جرایم ناشی از بینظمی و ترافیک و نابسامانی در این زمینه پیگیری شده که راهاندازی این سامانه هوشمند در افزایش رضایتمندی و آسایش شهروندان اردبیلی بسیار است.
وی همچنین ساماندهی میوه فروشیهای سیار، ایجاد پارک سوار برای خودروهای سواری مسافربری بین شهری، افزایش پارکینگ عمومی در سطح شهر و تعیین تکلیف سریع مجتمعهای پزشکان از محلهای شلوغ و پرتردد و نامناسب شهر را در راستای امنیت و آرامش عمومی شهر مهم ارزیابی کرد.
آفاقی به اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضائی استان در معضلات ناشی از این نارساییها و تخلفات شهری اشاره کرده و از دستگاههای ذیربط خواست تا به وظایف قانونی خویش و مصوبات مربوطه هر چه سریعتر عمل کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: ایجاد کمربند سبز در اردبیل و بازنگری در وضعیت سرعتگیرهای معابر و اعمال اصلاحات فنی و یا ایجاد در مناطق مورد نیاز مد نظر است و باید هر چه سریعتر این امر انجام شود.
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