مقابله با نفوذ فرهنگی در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر جمعه در خطبههای نمازجمعه ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: انسانها باید در تمام لحظات زندگی خود خداوند را ناظر و حاضر بدانند و تقوای الهی را رعایت کنند.
وی با بیان این مطلب که از جمله عواملی که موجب سعادت انسان میشود، فکر و اندیشه است که باید در مسیر اولاالباب باشد، اظهار داشت: یکی از مصادیق اولاالباب عهده و پیمان انسان با خداوند، اهل بیت (س)، خویشاوندان و والدین است که نسبت به هر کدام از آنها مسئولیت دارد.
امام جمعه کرمان اضافه کرد: انسان طراز اول باید در میان مردم زندگی کند و نسبت به اعضای جامعه، اعتقادات و خود نیز مسئولیت دارد.
وی ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)، شهادت سردار باکری و خرازی، رحلت حضرت ابوطالب و رحلت علامه بحرالعلوم، بعثت پیامبر اکرم (ص) را تبریک گفت.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه پایان مبارزه با جاهلیت توسط حضرت محمد (ع) انجام شد، تصریح کرد: دو علامت جاهلیت، حکومت طاغوت و حاکم شدن ضد ارزشها است که در جامعه امروز شاهد وجود جاهلیت مدرن هستیم.
وی با بیان این مطلب که بعثت، آغاز سرازیر شدن نعمتهای الهی برای بشریت است، ابراز داشت: وجود شخص پیامبر اکرم (س) نیز هدیهای برای جامعه بشری است چراکه تمامی لحظات زندگی آن حضرت الگویی برای انسانها است.
حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه تربیت اسلامی دارای سه ضلع والدین، معلم و محتوا است، عنوان کرد: تربیت، انسانهای شایسته و لایق میخواهد لذا آموزش و پرورش جای شایستهها است و نگاههای جناحی و سیاسی ناجی آموزش و پرورش نیست بلکه نگاه باید انقلابی باشد.
وی با بیان این مطلب که محتوا در تعلیم و تربیت بسیار مهم است، افزود: عدهای در گذشته به دنبال پیاده کردن سند ۲۰۳۰ بودند، نفوذ فرهنگی همچنان در کشور وجود دارد که نمونه آن جشنواره فیلم فجر است، باید مراقب نفوذ باشیم.
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