دریافت 9 MB

کد مطلب 5440656
  1. فیلم
  2. ورزش
۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۰:۲۰

گلزنی مهدی طارمی برای پورتو

گلزنی مهدی طارمی برای پورتو

گل چهارم پورتو مقابل تیم فوتبال پاسوس ده‌فریرا توسط مهدی طارمی زده شد که در ادامه فیلم آن را مشاهده می کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد جواد IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      3 0
      پاسخ
      چرا دو پاس گل طارمی رو هم پخش نکردین. طارمی که فقط گل نزد دو پاس گل هم داد
    • امیر TJ ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      1 0
      پاسخ
      عالی

    فیلم‌های پربازدید