دریافت 9 MB کد مطلب 5440656 https://mehrnews.com/xXfZP ۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۰:۲۰ کد مطلب 5440656 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۰:۲۰ گلزنی مهدی طارمی برای پورتو گل چهارم پورتو مقابل تیم فوتبال پاسوس دهفریرا توسط مهدی طارمی زده شد که در ادامه فیلم آن را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط گل دوم پورتو روی پاس گل مهدی طارمی رضایت سرمربی پورتو از طارمی و دو مهاجم دیگر تیمش طارمی بهترین مهاجم آسیا است؛ حتی بهتر از «سون هیونگمین» نگاهی به ۹ بازی اخیر طارمی در پرتغال/ هر ۶۹ دقیقه یک گل یا پاس گل گزارش روزنامه پرتغالی از «جادو» و رکورد بی نقص طارمی تلهپاتی طارمی با مهاجم برزیلی/ مهدی در کنار «صلاح» و «امباپه» حیف که طارمی دیر به اروپا آمد/ از عملکرد او شگفت زده نشدم لقب ویژه باشگاه پورتو به طارمی/ مهاجم ایران سلطانِ پاس گل دست رد طارمی به پیشنهادات لیگ برتر انگلیس/ پای پرسپولیس در میان است! طارمی با وجود حسادتها جزو مهاجمان نخبه جهان است گلزنی مهدی طارمی در دیدار پورتو - توندلا گلهای طارمی و اوانیلسون بهترین پاسخ به اقدامات اسپورتینگ بود یک گل و پاس گل از طارمی در بازی پورتو مقابل اسپورتینگ طارمی بهترین بازیکن ال کلاسیکو پرتغال شد برچسبها مهدی طارمی تیم فوتبال پورتو فوتبال
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