دریافت 10 MB کد مطلب 5440633 https://mehrnews.com/xXfZm ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۰۱ کد مطلب 5440633 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۰۱ گل دوم پورتو روی پاس گل مهدی طارمی پاس گل دوم پورتو مقابل تیم قوتبال پاسوس دهفریرا توسط مهدی طارمی زده شد که در ادامه فیلم آن را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط رضایت سرمربی پورتو از طارمی و دو مهاجم دیگر تیمش گلزنی مهدی طارمی برای پورتو کولاک طارمی با یک گل و دو پاس گل/ زوج طلایی با مهاجم برزیلی گزارش روزنامه پرتغالی از «جادو» و رکورد بی نقص طارمی تلهپاتی طارمی با مهاجم برزیلی/ مهدی در کنار «صلاح» و «امباپه» لقب ویژه باشگاه پورتو به طارمی/ مهاجم ایران سلطانِ پاس گل دست رد طارمی به پیشنهادات لیگ برتر انگلیس/ پای پرسپولیس در میان است! طارمی بهترین مهاجم آسیا است؛ حتی بهتر از «سون هیونگمین» نگاهی به ۹ بازی اخیر طارمی در پرتغال/ هر ۶۹ دقیقه یک گل یا پاس گل گلهای طارمی و اوانیلسون بهترین پاسخ به اقدامات اسپورتینگ بود یک گل و پاس گل از طارمی در بازی پورتو مقابل اسپورتینگ طارمی بهترین بازیکن ال کلاسیکو پرتغال شد گلزنی مهدی طارمی در دیدار پورتو - توندلا برچسبها مهدی طارمی فوتبال تیم فوتبال پورتو پرتغال
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