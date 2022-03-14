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کد مطلب 5446345
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۲۳ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۴۷

گلزنی مهدی طارمی در دیدار پورتو - توندلا

گلزنی مهدی طارمی در دیدار پورتو - توندلا

مهدی طارمی در دیدار پورتو مقابل تیم توندلا از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد.

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