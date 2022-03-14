دریافت 5 MB کد مطلب 5446345 https://mehrnews.com/xXjnV ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۴۷ کد مطلب 5446345 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۴۷ گلزنی مهدی طارمی در دیدار پورتو - توندلا مهدی طارمی در دیدار پورتو مقابل تیم توندلا از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد. کپی شد مطالب مرتبط باخت پورتو برابر لیون با مهاجم ایران/ چانه زنی طارمی برای پنالتی! حسرت میخورم مهدی دیر به اروپا رفت/ زورم به زدوبندها نرسید بغض پدر مهدی طارمی در برنامه تلویزیونی طارمی با وجود حسادتها جزو مهاجمان نخبه جهان است حیف که طارمی دیر به اروپا آمد/ از عملکرد او شگفت زده نشدم نگاهی به ۹ بازی اخیر طارمی در پرتغال/ هر ۶۹ دقیقه یک گل یا پاس گل نمودار افزایش قیمت قرارداد مهدی طارمی از ایران تا اروپا گلزنی مهدی طارمی برای پورتو کولاک طارمی با یک گل و دو پاس گل/ زوج طلایی با مهاجم برزیلی گل دوم پورتو روی پاس گل مهدی طارمی برچسبها مهدی طارمی تیم فوتبال پورتو پرتغال
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