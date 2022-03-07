مسکو: تصمیم برلین ما را ناامید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که تصمیم آلمان برای تامین سلاح به اوکراین مسکو را ناامید کرده است.

«اولگ تیاپکین» مدیر بخش سوم اروپایی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تصمیم آلمان در تامین سلاح برای اوکراین تاثیری در روابط مسکو با برلین خواهد داشت یا خیر، گفت: ما شدیدا ناامید هستیم که دولت آلمان، با نقض قوانین ملی و محدودیت‌های قانونی خود در سطح اتحادیه اروپا، از مسیر متعادل قبلی خود در مورد این موضوع منحرف شده است، که از جمله به دلیل ملاحظات مسئولیت تاریخی در بخشی از جمهوری فدرال آلمان در رابطه با مردم اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

طبق گفته وی، روسیه همچنین به طور جدی نگران این واقعیت است که تسلیحات ارائه شده به اوکراین در شرایط فعلی می تواند به راحتی به دست تروریست ها و غارتگران بیفتد.

پیشتر «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که آلمان قرار است بیش از ۲۵۰۰ سامانه موشکی ضد هوایی را به اوکراین بفرستد.

زاخارووا همچنین گفت: علاوه بر این، برلین یک هزار نارنجک انداز ضد تانک و همچنین ۱۴ خودروی زرهی به اوکراین خواهد داد.

گفتنی است، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه حدود ۱۲ روز پیش دستور آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین را صادر کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا و کشورهای غربی حاضر به ارائه تضمین‌های امنیتی به مسکو نشدند.