به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی اوکراین و گردان ملی گرایان آزوف در حال برنامه ریزی برای منفجر کردن یک راکتور در مرکز تحقیقات ملی انستیتوی فیزیک و فناوری خارکف هستند تا پس از آن نیروهای مسلح روسیه را به پرتاب راکت به سمت این راکتور هسته‌ای آزمایشی متهم کنند.

در این ارتباط، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای گفته است که: «نیروهای امنیتی اوکراین به همراه شبه نظامیان گردان آزوف در حال طراحی یک اقدام تحریک آمیز با هدف آلودگی رادیواکتیو احتمالی در منطقه نزدیک شهر خارکف هستند و ملی گرایان یک راکتور را در سیستم آزمایشی هسته‌ای واقع در مرکز تحقیقات ملی خارکف مین گذاری کرده‌اند.»

وزارت دفاع روسیه خاطرنشان کرد که از روز ۶ مارس، روزنامه نگاران خارجی برای ثبت پیامدهای این اقدام تحریک آمیز وارد خارکف شده‌اند تا به دنبال وقوع این حادثه روسیه را به ایجاد یک فاجعه زیست محیطی متهم کنند.