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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰:۵۶

وزارت دفاع روسیه:

فرودگاه نظامی وینیتسیا را با موشک‌های دوربرد منهدم کردیم

فرودگاه نظامی وینیتسیا را با موشک‌های دوربرد منهدم کردیم

وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فرودگاه نظامی وینیتسیا را با موشک‌های دوربرد منهدم کرده، ۶ فروند جنگنده و پهپاد اوکراینی را نیز سرنگون کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فرودگاه نظامی وینیتسیا واقع در اوکراین را با موشک‌های دوربرد منهدم و از حالت عملیات خارج کردیم.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص تصریح کرد: ما از قبل هشدار می دهیم که تاسیسات صنایع نظامی اوکراین را هدف قرار خواهیم داد و از کسانی که در آن هستند می خواهیم که آنجا را ترک کنند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این باره آمده است: هوانوردی و پدافند هوایی نیروی هوافضای روسیه ۳ فروند جنگنده سوخو-۲۷ اوکراینی و ۳ هواپیمای بدون سرنشین دیگر را در هوا سرنگون کردند.

این بیانیه اضافه کرد: از روز گذشته تا کنون نیروی هوایی اوکراین مجموعا ۱۱ هواپیمای جنگی و ۲ بالگرد خود را از دست داده است. استفاده نیروی هوایی اوکراین از فرودگاه های دیگر کشورها، مشارکت موثر این کشورها در درگیری تلقی خواهد شد و دلیلی بر دخالت آن ها در این درگیری است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه افزود: ما اسنادی در اختیار داریم که توسعه اجزای سلاح های بیولوژیک در آزمایشگاه های اوکراین در نزدیکی مرز با روسیه را تایید می کند.

کد مطلب 5440510

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    نظرات

    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
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      پایگاه وخانه های تخریب وخالی ازغارکه برای دواعش بهتراست ان هم بااین پول وسلاحی که والدین غربیشان تدارک دیده اند

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