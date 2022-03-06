به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فرودگاه نظامی وینیتسیا واقع در اوکراین را با موشک‌های دوربرد منهدم و از حالت عملیات خارج کردیم.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص تصریح کرد: ما از قبل هشدار می دهیم که تاسیسات صنایع نظامی اوکراین را هدف قرار خواهیم داد و از کسانی که در آن هستند می خواهیم که آنجا را ترک کنند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این باره آمده است: هوانوردی و پدافند هوایی نیروی هوافضای روسیه ۳ فروند جنگنده سوخو-۲۷ اوکراینی و ۳ هواپیمای بدون سرنشین دیگر را در هوا سرنگون کردند.

این بیانیه اضافه کرد: از روز گذشته تا کنون نیروی هوایی اوکراین مجموعا ۱۱ هواپیمای جنگی و ۲ بالگرد خود را از دست داده است. استفاده نیروی هوایی اوکراین از فرودگاه های دیگر کشورها، مشارکت موثر این کشورها در درگیری تلقی خواهد شد و دلیلی بر دخالت آن ها در این درگیری است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه افزود: ما اسنادی در اختیار داریم که توسعه اجزای سلاح های بیولوژیک در آزمایشگاه های اوکراین در نزدیکی مرز با روسیه را تایید می کند.