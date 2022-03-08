پوتین: تنها نظامیان حرفه ای در عملیات اوکراین مشارکت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که سربازان وظیفه در عملیات نظامی ویژه در اوکراین شرکت نمیکنند و نخواهند کرد و هیچ فراخوان دیگری از نیروهای ذخیره وجود نخواهد داشت.
پوتین در تبریک ۸ مارس (۱۷ اسفند) خود، خطاب به بستگان نظامیانی که اکنون در عملیات ویژه نظامی شرکت میکنند، گفت: میخواهم از مادران، همسران، خواهران و سربازان و افسران ما که اکنون در نبرد هستند و در عملیات نظامی ویژه از روسیه دفاع میکنند، درخواستی داشته باشم. من درک میکنم که چگونه نگران عزیزان خود هستید. شما میتوانید به آنها افتخار کنید همانطور که کل کشور به آنها افتخار میکند و با شما نگران آنها است. تاکید میکنم سربازانی که در خدمت سربازی هستند در جنگ شرکت نمیکنند و نخواهند کرد و هیچ فراخوان اضافی از نیروهای ذخیره وجود نخواهد داشت.
وی همچنین افزود: وظایف تعیین شده فقط توسط افراد نظامی حرفهای انجام میشود. مطمئن هستم که آنها با اطمینان امنیت و صلح را برای مردم روسیه تضمین خواهند کرد.
گفتنی است، رئیس جمهور روسیه حدود دو هفته پیش دستور آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین را صادر کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا و کشورهای غربی حاضر به ارائه تضمینهای امنیتی به مسکو نشدند.
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