به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، مجید نامجو جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: کارگاه‌های دو طرح بزرگ توسعه حرم امام علی (ع) مزین بنام صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف و طرح توسعه حرم مطهر امام حسین مزین بنام صحن حضرت زینب (س) در کربلا، جهت پذیرش زائران و موکب‌های اربعین به صورت موقت تعطیل و این مکان‌ها برای رفاه زائران در حال مناسب سازی است.

وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته با تولیت دو حرم مطهر، کارگاه‌ها تا سه روز پس از اربعین به صورت موقت تعطیل شده و خادمان ستاد بازسازی عتبات با همکاری خادمان حرم‌های مطهر مشغول آماده‌سازی و ایمن سازی سایت پروژه جهت پذیرش، تردد و اسکان زائران هستند.



جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود در اربعین امسال بیش از ۱۰ هزار زائر در محل اجرای طرح توسعه حرم امام حسین (ع) مزین بنام صحن حضرت زینب (س) اسکان داده شوند گفت: هم اکنون عوامل اجرایی ستاد بازسازی عتبات در حال احداث چندین چشمه سرویس بهداشتی موقت و ایجاد زیرساخت‌های خدماتی برای برپایی موکب‌ها در این محل هستند.

نامجو گفت: طرح توسعه حرم مطهر امام علی (ع) مزین بنام صحن حضرت زهرا (س) که مراحل پایانی تکمیل را می‌گذراند نیز امسال میزبان خیل زائران خواهد بود.این محل در اربعین‌های گذشته محل بیتوته بیش از ۶۰ هزار زائر بود.





طرح جایگزین ستاد بازسازی عتبات برای جاماندگان از اربعین



وی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۸ هزار نفر از جاماندگان زیارت اربعین در طرح «همقدم» ثبت‌نام کرده‌اند گفت: با توجه به اینکه امسال امکان حضور فراگیر علاقه‌مندان اهل بیت در پیاده روی عظیم اربعین وجود ندارد، خادمان ستاد بازسازی عتبات در نجف اشرف و کربلای معلی، طرح «همقدم» را با هدف انجام پیاده روی نیابتی اربعین حسینی اجرا می‌کنند.

وی افزود: براساس این طرح، عوامل اجرایی پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای ستاد بازسازی عتبات حاضر در عراق به نیابت ثبت‌نام کنندگان، پس از زیارت حرم مولای متقیان در شهر نجف اشرف وارد مسیر پیاده روی شده و در انتهای مسیر نایب الزیاره ثبت نام کنندگان در حرم حضرت اباالفضل عباس (ع) و سید و سالار شهیدان در روز اربعین بوده و زیارت نامه مخصوص را قرائت خواهند کرد.

جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: علاقه‌مندان می‌تواند برای ثبت نام به تارنمای ستاد بازسازی عتبات یا لینک https://atabat.org/fa/forms/52 مراجعه کنند.