به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان تهران با حضور حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور برگزار شد.
مجید نامجو قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در این مراسم گفت: طی دو دهه فعالیت ستاد، نزدیک به ۲۰۰ پروژه در حوزه مرمت، بازسازی، بهسازی و توسعه حرمهای مطهر در عتبات اجرا شده یا در دست اجراست.
وی، ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات را مجموعهای برخاسته از اعتقادات پاک دینی مردم دانست و گفت: منابع مالی این ستاد از محل مشارکتهای مردمی و نذر خیران
تأمین میشود به همین دلیل، دستاوردهای آن را میتوان بخشی از کارنامه مشارکت مردم در ساخت و توسعه عتبات دانست.
وقتی نذرهای مردم به یک پروژه بزرگ تبدیل میشود
نامجو یکی از شاخصترین نمونههای این رویکرد را طرح توسعه حرم مطهر امیرالمؤمنین امام علی(ع) در نجف اشرف مزین بنام صحن حضرت زهرا(س) معرفی کرد و گفت: اجرای این طرح بزرگ با مشارکت خیران و نیکوکاران و با بهرهگیری از توان مهندسان، استادکاران و نیروهای فنی ایرانی دنبال شد و سرانجام پس از طی مراحل اجرایی، با موفقیت به پایان رسید و به تولیت حرم مطهر امام علی(ع) تحویل داده شد.
وی افزود: صحن حضرت زهرا(س) را میتوان نمونهای روشن از تبدیل مشارکتهای مردمی به یک دستاورد ماندگار دانست؛ جایی که نذرهای کوچک و بزرگ مردم، در کنار
تخصص و تلاش مجموعهای از مهندسان، استادکاران و نیروهای اجرایی، در قالب یک طرح بزرگ عمرانی به ثمر نشست.
نامجو تصریح کرد: این تجربه نشان داد که مشارکت مردمی، حتی زمانی که در قالب کمکهای محدود و نذورات فردی انجام میشود، اگر در مسیری مشخص و هدفمند قرار گیرد، میتواند در اجرای پروژههایی با ابعاد بزرگ نقشآفرین باشد.
مقصد بعدی، صحن حضرت زینب(س) در کربلا
وی با اشاره به پیشرفت طرح توسعه حرم امام حسین(ع) مزین بنام صحن حضرت زینب(س) اشاره کرد و گفت: صحن حضرت زینب(س) به عنوان اولویت نخست فعالیتهای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در حال اجراست؛ طرحی که تکمیل آن، نیازمند تداوم همان مشارکت مردمی است که در سالهای گذشته پشتوانه اجرای طرحهای مختلف در عتبات بوده است.
وی با بیان اینکه صحن حضرت زینب(س) تنها یک پروژه عمرانی نیست تاکید کرد: این طرح بخشی از تلاش برای توسعه فضای زیارتی حرم سیدالشهدا(ع) و پاسخ به نیاز میلیونها زائری است که هر سال برای زیارت امام حسین(ع) راهی کربلای معلی میشوند.
یک سهم کوچک، در یک کار بزرگ
قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برای مشارکت در ساخت و توسعه حرمهای مطهر، الزاماً نیازی به کمکهای بزرگ نیست. آنچه یک پروژه بزرگ را به پیش میبرد، در نهایت مجموعهای از همین نذرها و کمکهای مردمی است؛ هر فرد به اندازه توان خود و با نیتی که برای این کار دارد.
وی افزود: از همین منظر، مشارکت در تکمیل صحن حضرت زینب(س) میتواند برای هر نذرکننده معنای خاص خود را داشته باشد؛ از یک کمک کوچک که در کنار هزاران مشارکت دیگر قرار میگیرد تا نذرهای خیرانی که بخش بیشتری از یک پروژه را بر عهده میگیرند.
وی خاطر نشان کرد: آنچه امروز در نجف و کربلا به عنوان بخشی از توسعه حرمهای مطهر دیده میشود، حاصل یک روز و یک مجموعه خاص نیست؛ حاصل سالها اعتماد مردم، نذر خیران و تلاش مهندسان، استادکاران و نیروهای ایرانی است.
قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات گفت: صحن حضرت زهرا(س) یک نمونه به پایان رسیده از این مسیر است و صحن حضرت زینب(س) فصل دیگری از همان راه؛ فصلی که برای تکمیل آن، همچنان به همراهی مردم نیاز است.
نامجو با تجلیل از تلاشهای سیدحسین هاشمی در دوره تصدی مسئولیت ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان تهران گفت: آقای هاشمی پیشگام در مسیر تسهیل مشارکت مردم با استفاده از روشهای نوین مثل شمارهگیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع (*۷۲#)بودند.
حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور نیز در این مراسم با تکید بر اهمیت زدودن غبار مظلومیت و مهجوریت از اهل بیت علیهم السلام گفت: آنچه که تا کنون با همت مردم و ستاد انجام شده، قدم های موفق و بلندیست اما نسبت به آنچه که انجام نشده، هنوز کار خیلی باقیست که امیدواریم به توفیق الهی و با همت و مشارکت همه، کارهای بزرگتر پیش رو نیز به ثمر برسد.
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