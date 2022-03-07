جدیدترین موضع گیری های مقامات اروپا درباره جنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد: ایتالیا در کنار اتحادیه اروپا در زمینه پذیرش آوارگان قرار دارد.

وی افزود: ما به دنبال تنوع بخشیدن به منابع انرژی هستیم. اتحادیه اروپا وحدت بی سابقه‌ای از خود نشان داد و باید امنیت انرژی شهروندان اروپایی حفظ شود.

نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد: ما با رئیس کمیسیون اروپا تنوع منابع انرژی و کاهش وابستگی به گاز روسیه را بررسی می‌کنیم.

وی افزود: با امیر قطر درباره افزایش همکاری در زمینه انرژی میان دو کشور رایزنی کردم.

از سوی دیگر «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: به سبب اقدامات بی پروایانه کرملین در قبال غیرنظامیان در راستای وضع تحریم‌های جدید و تضمین تاثیر آن حرکت می‌کنیم.

وی افزود: ما در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و تنوع بخشیدن به منابع انرژی حرکت می‌کنیم. تمرکز ما روی انرژی پاک و متنوع و یافتن منابع انرژی غیر از روسیه است.