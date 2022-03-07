  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۴۳

اروپایی‌ها به دنبال تحریم بیشتر روسیه هستند؛

جدیدترین موضع گیری های مقامات اروپا درباره جنگ اوکراین

جدیدترین موضع گیری های مقامات اروپا درباره جنگ اوکراین

نخست وزیر ایتالیا و رئیس کمیسیون اروپا به موضع گیری درباره جنگ اوکراین پرداختند که موضوع کاهش وابستگی انرژی به روسیه و اعمال تحریم های بیشتر علیه مسکو از مهمترین مواضع آنها بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد: ایتالیا در کنار اتحادیه اروپا در زمینه پذیرش آوارگان قرار دارد.

وی افزود: ما به دنبال تنوع بخشیدن به منابع انرژی هستیم. اتحادیه اروپا وحدت بی سابقه‌ای از خود نشان داد و باید امنیت انرژی شهروندان اروپایی حفظ شود.

نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد: ما با رئیس کمیسیون اروپا تنوع منابع انرژی و کاهش وابستگی به گاز روسیه را بررسی می‌کنیم.

وی افزود: با امیر قطر درباره افزایش همکاری در زمینه انرژی میان دو کشور رایزنی کردم.

از سوی دیگر «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: به سبب اقدامات بی پروایانه کرملین در قبال غیرنظامیان در راستای وضع تحریم‌های جدید و تضمین تاثیر آن حرکت می‌کنیم.

وی افزود: ما در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و تنوع بخشیدن به منابع انرژی حرکت می‌کنیم. تمرکز ما روی انرژی پاک و متنوع و یافتن منابع انرژی غیر از روسیه است.

کد مطلب 5441231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها