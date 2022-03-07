اعلام منطقه پرواز ممنوع در اوکراین برابر با جنگ جهانی سوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان در یک برنامه تلویزیونی گفت که اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین منجر به بروز جنگ جهانی سوم خواهد شد.

وی در این باره توضیح داد: اعلام منطقه پرواز ممنوع بدان معناست که هواپیماهای ناتو به سمت هواپیماهای روسی شلیک خواهند کرد که یعنی مشارکت مستقیم در درگیری. ما مسئول حفاظت از جمعیت خود هستیم.

بائربوک همچنین یادآور شد که چنین لحظاتی در سیاست خارجی شبیه به انتخاب «میان طاعون و وبا» است.

پیشتر نیز نشریه پولیتیکو گزارش داده بود که سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین مخالفت کرده اند زیرا این امر تهدیدی برای تشدید درگیری ها است.

همه اینها در حالی است که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین امروز مجددا با تکرار درخواست خود تاکید کرد که کی یف منتظر ایجاد منطقه پرواز ممنوع در این کشور یا توسط نیروهای شرکای غربی یا از طریق تامین هواپیماهای جنگی و سیستم های دفاع هوایی است.

وی پیشتر نیز از امتناع ناتو و آمریکا در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین انتقاد کرده بود.

گفتنی است، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه حدود ۱۲ روز پیش دستور آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین را صادر کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا و کشورهای غربی حاضر به ارائه تضمین‌های امنیتی به مسکو نشدند.