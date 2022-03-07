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کد مطلب 5441262
  1. فیلم
  2. بین الملل
۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۲۷

تصاویری از پیشروی تانک‌های روسی در کی‌یف

تصاویری از پیشروی تانک‌های روسی در کی‌یف

ارتش روسیه برای نخستین بار تصاویری از پیشروی تانک‌ها در نزدیکی کی‌یف را منتشر کرد.

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    نظرات

    • دژپل IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      1 2
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      اینا که تانکهای اکراینی هستن تانکهای روسی علامتz دارند ولی اینها V دارند
    • داود IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      6 1
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      این الان مردم ایران خوشحال باشن؟😐
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      4 1
      پاسخ
      چقد شبیه فیلمهای هالیوودی جنگ جهانی دوم هستش
    • ایرانی IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      5 3
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      در میان برف زمین‌گیر می‌شوند و هنگامیکه گرسنگی و ترس در وجودشان رخنه کرده یکی یکی شکار می‌شوند ارتش پوتین در باتلاق فرو رفته حتی توان بازگشت نخواهند داشت
    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
      2 2
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      بنظر من آمریکا و انگلیس روسیه سرکار گذاشتن که به اکراین حمله کنه ، که با فشار اقتصادی جهانی روسیه برای همیشه فلج کنند ، در واقع حیله گران قهار روسیه رو خر کردن
    • IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
      8 4
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      این فیلم مربوط به چندین روز پیش است. ذوق زده نشوید. پوتین محکوم به شکست و نابودی است.
    • مهدی انصاری IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
      2 0
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      ارتش میهن پرست روسیه پیروز باشند...
    • کریم صابر IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
      1 0
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      پوتین راملامت نکنید.بی تدبیری گورپاچوف والبته حیله ی غربی هاسرانجام پوتین گوشه رینگ افتادوبه عبارتی کیش ومات شد.ومجبوربه حمله شد(((عزیزان لطفاقراردادورشووتعهدناتورامطالعه کنندوپی به بی تعهدی ناتویعنی غرب وآمریکاخواهندبرد.اگرپوتین به اکراین حمله نمی کرد.بزودی همه ی مردم روسیه به عنوان خائن ساده لوه د

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