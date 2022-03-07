دریافت 6 MB کد مطلب 5441262 https://mehrnews.com/xXggb ۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۲۷ کد مطلب 5441262 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۲۷ تصاویری از پیشروی تانکهای روسی در کییف ارتش روسیه برای نخستین بار تصاویری از پیشروی تانکها در نزدیکی کییف را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از ورود تانک های روسیه در منطقه کورسک اوکراین حرکت ستون زرهی ارتش روسیه به سمت اوکراین حرکت صدها خودروی زرهی روسیه به سمت جنوب اوکراین تصاویری از خودروهای زرهی منهدم شده ارتش اوکراین در منطقه دونباس آموزش پرتاب کوکتل مولوتف به شهروندان غیرنظامی اوکراینی برچسبها آخرین اخبار اوکراین حمله روسیه به اوکراین ارتش روسیه اوکراین روسیه
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