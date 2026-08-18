دریافت 9 MB کد مطلب 6920644 https://mehrnews.com/x3cQqF ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴ کد مطلب 6920644 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴ حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در مراسم چهلم تشییع آقای شهید ایران حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین آقای شهید ایران را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط شعرخوانی مهدی رسولی در مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب اهتزاز پرچمهای خونخواهی امام مجاهد شهید در مصلای تهران آیین گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در پارسیان روایتی از صبر و ایثار همسر رهبر شهید انقلاب حجت الاسلام چوبچیان: خونخواهی شهدا تعطیل بردار نیست انتقام یعنی رسیدن به بازدارندگی کامل؛ پرونده جنایتکاران همچنان باز است بزرگداشت چهلمین روز تدفین پیکر رهبر شهید امت در اصفهان برگزار میشود برچسبها رهبر شهید چهلم رهبر شهید اربعین رهبر شهید
نظر شما