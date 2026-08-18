دریافت 9 MB
کد مطلب 6920644
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در مراسم چهلم تشییع آقای شهید ایران

حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در مراسم چهلم تشییع آقای شهید ایران

حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین آقای شهید ایران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید