بررسی درخواست‌ اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، سفرای اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقت کردند که درخواست‌های اوکراین، گرجستان و مولداوی برای پیوستن به این اتحادیه را بررسی و روند طولانی الحاق را آغاز کنند.

فرانسه به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که ۲۷ نماینده دائم کشورهای اروپایی موافقت کردند که از کمیسیون اروپا دعوت کنند تا نظر خود را در مورد هر یک از درخواست‌های اوکراین، گرجستان و مولداوی برای عضویت در این اتحادیه ارائه کند.

اگر موافقت اولیه صورت گیرد، فرایندی آغاز می‌شود که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا سه کشور شوروی سابق به‌عنوان کشورهای نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا در نظر گرفته شوند.

طبق قوانین اتحادیه اروپا، کشورهایی که مایل به عضویت در این اتحادیه هستند باید «معیارهای الحاق» را رعایت کنند که شامل اصلاحات پیچیده اجتماعی، حقوقی و سیاسی است.