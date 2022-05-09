حمایت آلمان از ایجاد جامعه سیاسی اروپا با حضور اوکراین و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه در سخنرانی روز دوشنبه در نشست پارلمان اروپا درباره آینده اروپا گفت که از آنجایی که پیوستن کشوری مانند اوکراین به اتحادیه اروپا «دهه‌ها» طول می‌کشد، این اتحادیه باید برای ایجاد یک «جامعه سیاسی اروپایی» جداگانه تلاش کند و از جمله کشورهایی که قبلاً این اتحادیه را ترک کردند، امکان عضویت در جامعه سیاسی اروپا را داشته باشند.

پس از سخنان و پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه، «اولاف شولز»، صدراعظم آلمان، به پیشنهاد «جامعه سیاسی اروپایی» پاسخ مثبت داد و از آن استقبال کرد.

شولتز روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار ماکرون در برلین با خبرنگاران گفت: «می‌خواهم به صراحت بگویم که این پیشنهاد بسیار جالبی است.»

ماکرون می‌گوید که پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا ممکن است چندین دهه طول بکشد و اعضای سابق اتحادیه اروپا، مانند انگلیس، باید در این باشگاه اروپایی بزرگ‌تر «جایگاهی» داشته باشند.

از سوی دیگر، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، اوایل دوشنبه اعلام کرد که بروکسل نظر رسمی خود را در مورد پیشنهاد عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا در ماه ژوئن ارائه خواهد کرد.

در همان سال، اتحادیه اروپا و اوکراین توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا را امضا کردند که کی یف را متعهد به اصلاحات سیستماتیک در سیاست اقتصادی، قوانین و مقررات و جلسات اجلاس در سطح وزیران کرد.