رویکرد دشمنان ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شاهرود به میزبانی حسینیه مدرسه قلعه با بیان اشاره به روز جوان و ضرورت توجه به آسیب‌های اجتماعی و تهاجم فرهنگی علیه این قشر آتیه ساز ایران اسلامی، ابراز کرد: امروز در سنگین‌ترین جنگ نرم هستیم و دشمنان جوانان ما را مورد هجمه قرار داده است.

وی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد خود را شکست ناپذیر و در مقابل انقلاب اسلامی ایران را نظامی ناموفق جلوه دهد، افزود: ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی رویکرد دشمنان است و برای به کار بردن آن، از ابزارهایی مانند فضای مجازی، رسانه‌ها و… استفاده می‌کنند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه جهاد تبیین که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها به آن تاکید دارند، از مهمترین راهکارهای مقابله با این شرایط است، بیان کرد: دشمنان می‌خواهند کاری کنند که مردم و جوانان ما از ظرفیت‌های درون کشور غافل بمانند و در سایه این موضوع احساس ضعف کنند در صورتی که ایران اسلامی به برکت انقلاب توانسته جایگاه رفیعی را در علوم و فنون به دست بیاورد.

امینی با اشاره به فرستادن ماهواره به فضا از کویر شاهرود به دست توانمند متخصصان داخلی بیان کرد: اینها مسائلی هستند که دشمنان نمی‌خواهد جوانان ما به آن توجه داشته باشند در حالی که پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره نور دو از شاهرود، در زمره افتخارات بزرگ ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه ایران نخستین کشور اسلامی است که به مدار کره زمین راه پیدا کرده و این از جمله افتخارات بزرگ ایران اسلامی و انقلاب است، گفت: این کار بزرگ به دستان جوانان متدین و مؤمن ما صورت گرفت و به جهانیان فهماند که ما می‌توانیم.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه پرتاب ماهواره کار جوانانی بود که با توانمندی در اوج تحریم‌ها، توانستند ماهواره و تجهیزات پیشرفته را بسازند و به مدار زمین بفرستند در حالی که دشمنان قصد دارند جوانان ما را ناامید سازند، گفت: جوانان مستعد ایران اسلامی از ظرفیت‌های بزرگ کشورمان محسوب می‌شوند.

امینی با بیان اینکه جهاد تبیین راه مقابله با شبهاتی است که دشمنان قصد دارند افکار جوانان مان را به آنها مشغول سازند، ابراز کرد: مدام در فضای مجازی این سوالات مطرح می‌شود که چرا انقلاب شد و چه کمبودهایی در دوران رژیم پهلوی بود در حالی که دشمن به خوبی می‌داند که جوان ما به دلیل عدم حضور در آن دوره، نمی‌تواند تصوری از آن دوران سیاه داشته باشد در نتیجه نسبت به تطهیر رژیم پهلوی وو حتی پشیمان کردن مردم از انقلاب می‌کوشند.