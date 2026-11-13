به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مدرسه قلعه برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: مردم شاهرود امسال مراسم و برنامه‌های ایام فاطمیه را با برگزاری مجالس روضه، عزاداری، دسته‌های سینه‌زنی و برنامه‌های مذهبی با شور و شکوه ویژه‌ای برگزار کردند که شایسته قدردانی است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر از فرصت ایام فاطمیه افزود: همان‌گونه که در روایتی از امام زمان(عج)، حضرت زهرا(س) به‌عنوان الگوی ایشان معرفی شده‌اند، ما نیز به طریق اولی باید این بانوی بزرگوار را به‌درستی بشناسیم و سیره و منش ایشان را در زندگی خود الگو قرار دهیم.

امام جمعه شاهرود با اشاره به سنت تشییع پیکر شهدای گمنام هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) بیان کرد: این سنت حسنه که چند سالی است در کشور رواج یافته، اقدامی ارزشمند و اثربخش است و باید از دست‌اندرکاران آن قدردانی کرد.

امینی ادامه داد: مردم شاهرود نیز در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنامی که پس از چند دهه تفحص شده و به‌عنوان مهمانان عزیز وارد شهرمان می‌شوند، حضور پرشور و باشکوهی خواهند داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: در این پیام نکات بسیار مهمی مطرح شده که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله آنکه رهبر انقلاب، اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز و از بین بردن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را، اگرچه واکنشی به جنایت آمریکا در جنگ تحمیلی سوم دانسته‌اند، اما در عین حال آن را مصداق جهاد ابتدایی علیه استکبار معرفی کرده‌اند.

امام جمعه شاهرود با تأکید بر اهمیت مفهوم جهاد ابتدایی در دوران غیبت افزود: این عبارت بیانگر نگاهی نو و فقیهانه با توجه به مسائل امنیتی و شرایط روز کشور است که در آن، مرزبندی صرف میان مسلمان و غیرمسلمان جای خود را به مرزبندی میان مستکبر و مستضعف و ظالم و مظلوم می‌دهد.

امینی با بیان اینکه پیام رهبر معظم انقلاب برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی، به‌ویژه با تأکید بر مفهوم جهاد ابتدایی، روشن و صریح است، تصریح کرد: دشمنان باید از شکست‌های خود عبرت بگیرند، در غیر این صورت باید بدانند که نابودی در انتظار آنان خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به تغییرات در مجلس سنای آمریکا و ساختار نخست‌وزیری و مجلس رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این تحولات هیچ تغییری در ماهیت دشمنی ملت ایران و انقلاب اسلامی با مستکبران ایجاد نخواهد کرد. مردم و مسئولان نیز به‌خوبی می‌دانند که نباید به چنین تغییراتی دلخوش باشند.

امام جمعه شاهرود با تأکید بر تداوم تقابل با دشمنان گفت: دشمن حتی برای لحظه‌ای از دشمنی خود با ملت ایران غفلت نمی‌کند و ما نیز نباید از مقاومت، جهاد و مبارزه غافل شویم.

امینی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری راهبرد ایران قوی خاطرنشان کرد: باید برای تحقق ایران قوی تلاش کنیم و دنیا بداند که ملت ایران به دلیل برخورداری از منابع خدادادی، تربیت انقلابی مبتنی بر آموزه‌های امامین انقلاب، حضور همیشگی مردم در صحنه و رشادت رزمندگان در جنگ‌های تحمیلی، ملتی محاصره‌پذیر و تحریم‌پذیر نیست.