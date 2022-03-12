به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای تولید نایلون گلخانهای از مواد اولیه پلی اتیلنی سبک و حاوی افزودنیهای گوناگون استفاده میشود. این که چه افزودنی به ترکیبات مواد اولیه نایلونهای گلخانهای اضافه شود، کاملاً به درخواست مشتری بستگی دارد. به عنوان مثال یکی از افزودنیهای پرکاربرد در تولید پلاستیکهای گلخانهای افزودنی UV یا ضد اشعه ماورا بنفش خورشید میباشد. به نایلونهای حاوی این افزودنی نایلون UV گلخانه میگویند. در این مقاله اطلاعات بیشتری راجع به پلاستیکهای گلخانهای، کشاورزی و عریض در اختیارتان قرار خواهیم داد.
نایلون پنج لایه گلخانه
یکی از انواع پرکاربرد نایلونهای گلخانه که از مقاومت و استحکام بسیار بالایی برخوردار هستند و روند تولید آنها کاملاً با نایلونهای تک لایه گلخانهای متفاوت میباشد، نایلون پنج لایه گلخانه است. این نایلونها نسبت به انواع تک لایه طول عمر بیشتری دارند و در مقابل عوامل محیطی به سادگی آسیب نمیبینند.
افزودنی ضد نور خورشید ضد اشعه ماورا بنفش (UV)
نایلون uv گلخانه محصولی است که از گیاهان و محصولات موجود در گلخانه در مقابل اشعه ماورا بنفش نور خورشید محافظت میکند. این افزودنی علاوه بر محافظت از محصولات به طول عمر پلاستیک گلخانه نیز کمک زیادی میکند. مقدار افزودنی ضد ماورا بنفش در ترکیبات پلاستیک به منطقهای که در آن گلخانه احداث شده است، بستگی دارد. برای مناطقی با آب و هوای گرم که تابش نور خورشید شدیدتر است، از افزودنی بیشتری استفاده میشود. مهمترین کاربرد افزودنی UV این است که از شکسته شدن پلاستیک در اثر سرد و گرم شدن هوا جلوگیری میکند و مقاومت آن را در برابر عوامل خارجی افزایش میدهد. به همین دلیل در ترکیبات مواد اولیه نایلون گلخانه یک الی ده درصد ماده افزودنی UV به کار میرود.
برخی افزودنیهای مورد استفاده برای نایلون گلخانه
مواد افزودنی لیز کننده
اضافه کردن مواد افزودنی لیز کننده یا صیقلی کننده به پلاستیک گلخانه باعث میشود که سطح آن صاف، صیقلی و هموار شود و میزان اصطحکاک آن با سطحوح مختلف در گلخانه به حداقل برسد. این افزودنی بیشتر برای سهولت استفاده از نایلون کشاورزی و گلخانه در شرایطی با دمای پایین کاربرد دارد.
مواد افزودنی ضد الکتریسته ساکن
همه پلاستیکهای گلخانهای تولید شده از مواد پلی اتیلنی دارای خاصیت الکتریسته ساکن هستند و به دلیل همین ویژگی گرد و غبار موجود در محیط را به خود جذب میکنند. با اضافه کردن افزودنی ضد الکتریسته ساکن به مواد اولیه به راحتی این مشکل حل خواهد شد.
مواد افزودنی ضد چسبندگی
اگر به مواد اولیه نایلون کشاورزی و گلخانه افزودنی ضد چسبندگی اضافه نشود، در هنگام بستن یا باز کردن رول لایههای نایلون به هم میچسبند و هوا از بین آنها عبور نمیکند. بنابراین باز و بسته کردن رول کار سختی خواهد بود. برای برطرف کردن این مشکل حتماً باید به مواد اولیه پلاستیکهای گلخانهای افزودنی ضد چسبندگی اضافه میشود.
مواد افزودنی آنتی اکسیدان
افزودنی آنتی اکسیدان به افزایش بازدهی محصولات گلخانهای کمک میکند و قابلیت کشسانی، مقاومت، استحکام و ضربه پذیری نایلون را به شدت افزایش میدهد.
پاسخ به سوالات متداول در خصوص انواع پلاستیکهای عریض گلخانه و کشاورزی
انبار کردن پلاستیک گلخانهای تأثیری در خرابی این نوع پلاستیک دارد؟ وجود افزودنی UV در پلاستیکهای عریض اجازه نمیدهد که به مدت زیاد بتوان آنها در انبار نگهداری کرد. زیرا به مرور زمان کیفیت خود را از دست داده و خراب میشوند. افزودنیهای UV تاریخ مصرف دارند و به درصد استفاده از آن در مواد اولیه بستگی دارد. به طور کلی متوسط طول عمر پلاستیکهای گلخانهای عریض UV دار چه در انبار چه پس از استفاده ۵ سال میباشد.
طول عمر نایلون کشاورزی و نایلون عریض گلخانهای چند سال است؟ یکی از سوالات پرتکرار درباره نایلونهای کشاورزی و گلخانهای این است که طول عمر آنها چند سال است. تمام محصولات پلاستیکی رول پلیمر دارای سه سال گارانتی هستند و این دو محصول نامبرده معمولاً پنج سال طول عمر دارند. البته عوامل مختلفی ممکن است در افزایش یا کاهش طول عمر نایلونها دخیل باشد.
هر کیلو پلاستیک گلخانهای شامل چند متر است؟ هر کیلوگرم از این نوع پلاستیک عریض معادل پنج متر میباشد. البته عامل دیگری که بر وزن این پلاستیک تأثیرگذار است، ضخامت آن است. یک متر پلاستیک پنج لایه از یک متر پلاستیک دو لایه سنگینتر است و یک متر پلاستیک یک لایه نیز از همه آنها سبک تر خواهد بود. به طور کلی هر کیلوگرم از این پلاستیک حداقل پنج متر مربع از متراژ مساحت گلخانه را پوشش میدهد.
تولید در عرض ۱ تا ۱۸ متر
شرکت تولید کننده رول پلیمر محصولات پلی اتیلنی درجه یک خود را با ابعاد و ضخامتی که مشتری در هنگام ثبت سفارش درخواست داده است، تولید میکند و از این بایت هیچ گونه محدودیتی برای مشتریان خود ندارد. البته بهتر است که همواره پلاستیکهایی با عرض بالاتر از ۱۲ متر خریداری کنید. زیرا هر چه پلاستیک گلخانه وسیعتر و یک تکه تر باشد، راندمان گلخانه نیز به شدت افزایش مییابد و مهمتر این که به کاهش تولید کمترین ضایعات کمک میکند و قیمتها را نیز کاهش میدهد. پلاستیکهای گلخانهای تولید شده در رول پلیمر در عرضهای دو متری، چهار متری، شش متری، هشت متری، ده متری و دوازده متری تولید و به بازار
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