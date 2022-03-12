آغاز طرح نوروزی هلال احمر از ۲۵ اسفندماه / پوشش امدادی ۹۷۰ حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی پیش از ظهر شنبه در نشست کمیته امداد و نجات سفرهای نوروزی اظهار داشت: طرح نوروزی دستگاه‌های امدادی به مدت ۲۰ روز از ۲۵ اسفند برای ارائه خدمات به مسافرین آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال با فروکش شدن شیوع ویروس کرونا نوروز ۱۴۰۱ سونامی سفرها را خواهیم داشت، افزود: استان خراسان جنوبی محل عبور مسافرین زیادی است باید تمام تلاش خود را برای سلامت و ایمنی مسافران نوروزی به کار ببریم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اکثر مسافران عبوری استان زائرین امام رضا (ع) هستند، بیان کرد: کلیه عوامل ستاد سفرهای نوروزی در سطح استان غیر مستقیم خادمان این امام همام بوده و باید تمام تلاشمان را به کار گیریم که مسافران با احساس آسایش و امنیت بیشتری از این استان گذر کنند.

وی با اعلام اینکه نوروز امسال در هلال احمر اکیپ‌های امداد و نجات و اکیپ‌های سلامت محور مبنی بر طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی فعالیت خواهند داشت، افزود: در حوزه امداد و نجات ۲۹ پایگاه ثابت و موقت به مسافران نوروزی خدمات ارائه می‌دهند.

رضایی ادامه داد: در طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی خدماتی از قبیل پویش ملی بهرفت، فضای دوستدار کودک، خدمات آموزشی و مهارتی، خدمات زیست محیطی، خدمات فرهنگی (اطلاع‌رسانی و راهنمایی)، مسابقه فرهنگی عکس و فیلم کوتاه بشر دوستی، ویژه برنامه مناسبتی (رفیق خوشبخت ما) و نیز خدمات اکیپ‌های سحاب به مسافرین ارائه می‌شود.

وی با اشاره به حوادث طرح نوروزی در سال گذشته، عنوان کرد: در مجموع ۸۶ مورد حادثه در طرح ملی نوروزی سال گذشته رخ داده که حوادث جاده‌ای با ۶۸ درصد بیشترین فراوانی را داشته است.

وی با بیان اینکه از مجموع حوادث جاده‌ای طی این مدت تعداد ۴۳ مورد واژگونی خودرو بوده است، گفت: این حوادث تعداد ۲۶۲ نفر حادثه دیده داشته که تعداد هشت نفر به صورت سرپایی و ۵۰ نفر توسط هلال احمر به مرکز درمانی منتقل شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه نیروهای امدادی در سال جاری به ۹۷۰ مورد حادثه خدمات ارائه کردند، افزود: از این تعداد ۶۹۹ مورد حوادث جاده‌ای، ۱۳۵ مورد حوادث شهری و مفقودی ۴۳ مورد سیل و آب‌گرفتگی، ۲۳ مورد حادثه کوهستان و ۷۰ مورد دیگر حوادث بوده است.

رضایی با بیان اینکه یک هزار و ۵۵۲ تیم عملیاتی در قالب سه هزار و ۸۰۹ نیرو در این حوادث خدمات ارائه داده‌اند، گفت: اسکان اضطراری یک هزار و ۵۹۸ نفر از دیگر خدمات ارائه شده در حوادث امسال بوده است.