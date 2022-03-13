لزوم راه اندازی سامانه ارتباطی استاندار با دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر یکشنبه در نشست با جمعی از جوانان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی گیلان به مناسبت روز جوان با اشاره به اینکه امید ایران اسلامی به جوانانش است، اظهار کرد: مطالبه گری جوانان بدون نگاه سهم خواهانه مطرح می‌شود و از آن استقبال می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برخی معضلات و مشکلات استان گیلان، گفت: ترافیک، پسماند، وضعیت رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود، تالاب و فقر از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات استان گیلان است.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم حمایت از جوانان و هموار کردن مسیر حضور آنها در حوزه‌های مدیریتی، افزود: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور مبنی بر استفاده از ظرفیت جوانان یکی از اولویت‌های ما در استان بهره گیری از این ظرفیت‌ها است.

وی با بیان اینکه استفاده از جوانان در پست‌های مدیریتی یکی از خواسته‌های اعلام شده به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری است، تصریح کرد: نشست با دانشجویان باید با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گیلان برگزار شود.

عباسی با تأکید بر ضرورت راه اندازی سامانه ارتباطی استاندار با دانشجویان، ادامه داد: این سامانه باید راه اندازی شود تا پاسخگو مطالبات و سوالات دانشجویان باشیم.

راه اندازی ۲۰۰ کارخانه راکد تا سال آینده در گیلان

وی به وجود ۶۰۰ کارخانه راکد در استان گیلان اشاره و با بیان اینکه یکی از انتظارات ما از رئیس جدید سازمان صمت استان راه اندازی دوباره ۲۰۰ کارخانه تا سال آینده است، اضافه کرد: توجه به توسعه اقتصاد کشاورزی ضروری است و باید در این مسیر از جوانان تحصیلکرده استفاده شود.

استاندار گیلان با اشاره به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در استان اشاره و تأکید کرد: با توسعه اقتصاد کشاورزی از تغییر کاربری‌های جلوگیری می‌شود.

وی به ایجاد موانع در مسیر سرمایه گذاری در استان گیلان اشاره و اضافه کرد: پنجره واحد کسب و کار و صدور ۷۰ مجوز بی نام از اقدامات مهمی است در راستای جذب سرمایه گذار انجام شده است.

عباسی با اشاره به اختصاص هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال و تولید در سفر اخیر رئیس جمهور، گفت: دو هزار میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق عدالت و پیشرفت به استانداران برای سال آینده در این زمینه اختصاص داده شده است.

وی بر ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کرد و افزود: باید بستری فراهم شود تا جوانان در آستانه فارغ التحصیلی برای اشتغال در مراکز تولیدی و صنعتی فراخوان شوند.

استاندار گیلان با بیان اینکه تاکنون هزار میلیارد تومان اعتبارات سفر رئیس جمهوری تخصیص یافته است، تصریح کرد: از همه ظرفیت‌های برای توسعه استان گیلان استفاده می‌کنیم.