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۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

پرونده داوطلبان انتخابات شوراها با دقت در حال بررسی است

پرونده داوطلبان انتخابات شوراها با دقت در حال بررسی است

ساری - دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای مازندران با تأکید بر رویکرد دقیق و مستند در ارزیابی صلاحیت نامزدها گفت: پرونده نامزدها با دقت در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طالبی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به صدور حکم تاریخی حضرت امام خمینی(ره) درباره ارتداد سلمان رشدی در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷، اظهار کرد: پس از اهانت نویسنده کتاب «آیات شیطانی» به ساحت مقدسات اسلامی، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با صدور حکمی قاطع، موضع روشن نظام اسلامی را در برابر هجمه‌های فرهنگی و سیاسی استکبار جهانی اعلام کردند.

وی افزود: در آن مقطع، فشارهای گسترده‌ای از سوی برخی دولت‌های غربی و چهره‌های سیاسی بین‌المللی برای تغییر این موضع اعمال شد، اما حضرت امام(ره) بر مبانی الهی و انقلابی خود استوار ماندند و این ایستادگی به نمادی از استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی تبدیل شد.

دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای مازندران با بیان اینکه در همان زمان، رئیس‌جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز بر همسویی کامل دولت با مواضع امام(ره) تأکید کردند، گفت: این انسجام، جلوه‌ای از وحدت درونی نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های سلطه‌گر بود.

طالبی در ادامه به روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر در استان اشاره کرد و افزود: پرونده نامزدها در هیأت‌های نظارت بر انتخابات ۲۲ شهرستان مازندران با دقت در حال بررسی است و هم‌زمان ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا نیز جریان دارد که آمار روزهای نخست نشان‌دهنده استقبال قابل توجه مردم برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی است.

وی تصریح کرد: رسیدگی به صلاحیت‌ها صرفاً بر پایه مستندات قانونی، گزارش‌های معتبر و اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود و هیچ‌گونه اعمال سلیقه یا سفارش در این روند جایگاهی ندارد.

طالبی با تأکید بر اینکه در بررسی‌ها دو مؤلفه «رعایت حقوق نظام» و «رعایت حقوق شهروندی» به‌طور همزمان مدنظر قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: هدف هیأت نظارت، اجرای قانون به‌صورت بی‌طرفانه و صیانت از حقوق تمامی داوطلبان است تا افراد واجد شرایط تأیید و زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور فراهم شود.

دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای مازندران در پایان با اشاره به فضای پرنشاط ثبت‌نام‌ها گفت: ملت ایران همواره پای آرمان‌های انقلاب، امام و رهبری ایستاده‌اند و بی‌تردید در انتخابات پیش‌رو نیز با حضور گسترده خود، بار دیگر وحدت و اقتدار ملی را به نمایش خواهند گذاشت.

کد مطلب 6750043

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