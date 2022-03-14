دوران خدمت سربازی تمرین تقویت اراده برای یک زندگی شرافتمند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین جشنواره جوان سرباز نیروهای مسلح که در فرماندهی آموزش‌های هوایی شهید خضرایی نیروی هوایی برگزار شد گفت: سربازی فرصت ارزشمندی است که باید از آن در جهت تجربه‌اندوزی استفاده کرد و آن را غنیمت شمرد چراکه فرصت‌ها به سرعت از دست می‌روند.

وی گفت: ساخت کشور سربلند، دستاورد انسان‌های خود ساخته است و دوره سربازی فرصتی طلایی است که می تواند برای جوانان دست آوردهای طلایی در پی داشته باشد تهذیب‌نفس و خودسازی است.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه دوران خدمت سربازی دارای برکات فراوانی است تصریح کرد: آنها که دوران خدمت مقدس سربازی را طی کرده‌اند از تجربیات و آورده‌های فراوانی برخوردارند که این‌ تجربیات می‌تواند چراغ راه آینده یک جوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی باشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تقویت اراده را یکی از دلایل موفقیت در زندگی عنوان و تصریح کرد: خدمت مقدس سربازی زمینه‌ساز تقویت اراده جوانان است. بدون تردید مدیران خوب، پدران باکفایت، همسران شایسته و شهروندان بالیاقت همگی باید دارای عزم مستحکم و پولادین باشند و غالبا موفقیت‌های افراد جامعه مربوط به افراد بااراده است. دوران خدمت مقدس سربازی تمرین تقویت اراده برای یک زندگی شرافتمندانه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی خودسازی و تهذیب‌نفس را از دیگر فواید خدمت مقدس سربازی عنوان و تاکید کرد: فردی که تهذیب‌نفس نکرده باشد، قطعا نمی‌تواند خود و کشورش را بسازد؛ ساخت کشور سربلند، دستاورد انسان‌های خودساخته است و دوران سربازی یکی از بهترین فرصت‌های تهذیب‌نفس و خودسازی است.

وی تجربه‌اندوزی را از دیگر دستاوردهای خدمت سربازی دانست و اظهار داشت: انسان در زندگی محتاج برخورداری از تجربیات دیگران است. اساسا کسانی که با تجربیات تلخ و شیرین دیگران آشنا باشند در جامعه موفق‌تر ظاهر می‌شوند. پادگان‌های نیروهای مسلح گنجینه‌ای از تجربیات افراد زبده و مستحکم است. به واقع می‌توان گفت یکی از سازمانهای درس‌آموز و انسان‌ساز برای نسل جوان، نیروهای مسلح کشور است؛ فرماندهان ما به لطف خدا آموزگاران تجربیات طلایی برای نسل جوان هستند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه جامعه‌پذیری از دیگر دستاوردهای دوران خدمت مقدس سربازی است گفت: دوران سربازی این فرصت را در اختیار جوانان قرار می‌دهد تا فرهنگ‌های مختلف را تجربه کنند و جامعه‌‍ پذیر شوند. قطعا افرادی که جامعه‌پذیر هستند، اعتماد به نفس‌شان در زندگی بیشتر است و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی بیشتری دارند و این افراد در مقابله با مشکلات موفق‌تر هستند؛ این افراد در سطوح مدیریتی اجتماعی موفق‌تر و متفاوت‌تر عمل می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی افزود: دوران خدمت مقدس سربازی مهارت دفاع از خود، دفاع از ناموس و هم‌میهنان را به ما می‌آموزد. سربازی به ما می‌آموزد که چگونه در روزهای خطر در برابر دژخیمان بایستیم. سربازی موجب تقویت روحیه میهن‌دوستی می‌شود. در دین مبین اسلام میهن‌دوستی نشانه ایمان محسوب می‌شود و اهمیت آن به حدی است که حتی گاهی از جان و آبروی‌مان هم در راه وطن هزینه می‌کنیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تاکید بر اینکه میهن‌دوستی موجب اقتدار ملی می‌شود خاطرنشان کرد: ۶۰ هزار نفر از شهدای ما در دوران دفاع مقدس از جامعه‌ سربازان کشورمان بودند که در آن روزگار فداکارانه به جبهه‌های حق علیه باطل رفتند و آبروی کشور و اسلام را حفظ کردند. خدمت مقدس سربازی شناخت ما را نسبت به ارزش‌ها و فضیلت‌هایی چون فداکاری و ایثارگری بیشتر می‌کند و روحیه شهادت‌طلبی را در ما زنده می‌کند.