سرهنگ قمی: سربازان پرچمداران عزت و اعتلای میهن اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله قمی، صبح پنج شنبه در مراسم گرامیداشت روز سرباز در لنگرود ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و یادو خاطره شهدا بویژه رهبر شهید انقلاب،اظهار کرد: مراسم روز سرباز در جای‌جای میهن اسلامی با تعامل نیروهای مسلح در حال برگزاری است و این مراسم نیز در شهرستان لنگرود با تدابیر اندیشیده شده برگزار می‌شود.

رئیس اداره سرباز معاونت نیروی انسانی سپاه با اشاره به اهمیت روز سرباز افزود: نظام جمهوری اسلامی، نظامی ولایی و ارزشی است که از سیره و الگوی نظام اسلامی برگرفته شده و خدمت در چنین نظامی، قطعاً آثار و برکات معنوی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه خود واژه سرباز به معنای آماده‌بودن برای میهن است، تصریح کرد: میهن برای ما مقدس بوده و سرباز در مسیر شرف، عزت و اعتلای اسلامی خدمت می‌کند؛ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز بر اهمیت این جایگاه تأکید داشت و می‌خواست بر مزارش واژه «سرباز» نوشته شود.

خدمت سربازی فرصتی برای خودسازی و خدمت به میهن است

سرهنگ قمی با بیان اینکه خدا را شکر می‌کنیم که با وجود توطئه‌های فراوان، در سمت درست تاریخ ایستاده‌ایم و باید به این موضوع افتخار کنیم، اظهار کرد:باید به جایگاه سرباز در استان و نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه خدمت سربازی هم اجر دنیوی دارد و هم از اجر اخروی برخوردار است و این موضوع جای شکرگزاری دارد، افزود:شاید در صحرای محشر، بسیاری غبطه بخورند که چرا در دوران حیات خود فرصت پوشیدن این لباس و خدمت را نداشته‌اند.

رئیس اداره سرباز معاونت نیروی انسانی سپاه با بیان اینکه سبک مدیریتی دوران خدمت سربازی با سایر مسئولیت‌ها متفاوت است، گفت: این دوران دارای سبک جدیدی است و بیشتر افرادی که دوره خدمت سربازی خود را سپری کرده‌اند، در طول زندگی نیز موفق‌تر خواهند بود.

وی از فعالیت بیش از پنج هزار سرباز متخصص در عرصه سازندگی خبر داد و افزود: باید خودسازی و تقویت باورهایی که برگرفته از نگاه عمیق اسلامی در خانواده هاست، مورد توجه قرار گیرد و این راه را برای ادامه مسیر، راهگشا بدانیم.

رئیس اداره سرباز معاونت نیروی انسانی سپاه با اشاره به ضرورت توجه به حفظ ارزش‌های والای انقلاب اسلامی گفت: سربازان باید به پدران و مادران خود احترام ویژه‌ای داشته باشند؛ چراکه احترام به والدین از تأکیدات مهم سیره انبیا است.