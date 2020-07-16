به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم بزرگداشت امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش که به‌صورت مجازی و بدون حضور جمعیت در مسجد امام خمینی (ره) ستاد ارتش برگزار شد، با تسلیت درگذشت امیر سرتیپ هوشنگ صدیق به محضر فرماندهی معظم کل قوا، فرمانده کل ارتش و ملت شریف ایران اسلامی، گفت: سخن در خصوص کارنامه جهادی امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق بسیار زیاد است اما به دلیل محدودیت زمانی به بخشی از آن اشاره می‌کنم.

وی افزود: امیر سرتیپ صدیق یک خلبان ماهر، شجاع، نترس، خطرپذیر و فوق العاده دلاور بود و زمانی که فرمانده پایگاه یکم شکاری بودند توانمندی‌های ایشان را از نزدیک می‌دیدم.

نماینده ولی فقیه در ارتش با بیان اینکه امیر سرتیپ خلبان صدیق در دوران فرماندهی بر نیروی هوایی خدمات بسیار ارزشمندی از خود بر جای گذاشت که تاریخ آنها را فراموش نمی‌کند، گفت: برقراری امنیت کشتی‌های تجاری و نفتکش در آبراه خلیج فارس که به‌موجب آن اقتصاد کشورمان در دوران هشت سال دفاع مقدس مصون ماند، از جمله این خدمات بود.

محمدحسنی با بیان اینکه حمله بسیار پرقدرت و کمرشکن و فلج‌کننده به پالایشگاه نفتی کرکوک که دشمن را با مشکلات بسیار جدی مواجه کرد نیز از جمله اقدامات ارزشمند و تأثیرگذار در دوران فرماندهی امیر سرتیپ خلبان صدیق بود، خاطر نشان کرد: پشتیبانی از عملیات‌های نظامی به ویژه عملیات والفجر هشت که بخشی از نتیجه آن ساقط شدن ۸۰ فروند از هواپیماها و بالگردهای دشمن بود در زمان فرماندهی این امیر سرافراز ارتش رخ داد تا جایی که کمر دشمن در این زمینه شکسته شد.

وی اذعان داشت: پایه‌گذاری یک حرکت بسیار مقدس و معنوی و در عین حال نظامی - راهبردی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمان فرماندهی امیر سرتیپ خلبان صدیق به ثمر نشست و آن بنیان نهادن جهاد خودکفایی و نهضت قطعه سازی در این نیروی الهی بود که به عنوان یکی از باقیات صالحات‌های این فرمانده جهادی و ولایی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: همین امر موجب شد تا از آن پس رشته‌هایی از وابستگی ما به بیگانگان قطع شود و امروز همگان شاهدند که نه تنها قابلیت تولید قطعه داریم بلکه به تکنولوژی ساخت هواپیما دست یافته‌ایم.

نماینده ولی فقیه در ارتش افزود: امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق با اینکه می‌توانست در روزهای سخت ملت ایران را تنها بگذارد اما پای کار نظام ماند و به وظیفه سربازی خودش عمل کرد، مومنانه زیست و جانانه از این میهن، نظام و ارزش‌های انقلاب دفاع کرد و مومنانه از این دنیا به دیار باقی شتافت و یقیناً پاداش مجاهدت‌های مخلصانه در راه اعتلای میهن و صیانت از شرف و ناموس اسلامی را دریافت خواهد کرد.

حجت الاسلام محمدحسنی ضمن تشکر از همه مخاطبان برای شرکت در آئین ترحیم و بزرگداشت مجازی امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق فرمانده فقید نیروی هوایی ارتش، ابراز امیدواری کرد: انشاالله در آینده بستری فراهم شود تا آئینی در شأن مرحوم امیر سرتیپ صدیق، این مرد بزرگ و شریف برگزار شود.