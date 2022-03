صدای ایران را در بهار با «ویولنسل» بشنوید/ توضیحات نوازنده پروژه

خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی: سال ۱۴۰۰ با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایی که داشت، به خط پایان رسید و حالا همه ما یک قرن را پشت سر گذاشتیم، قرنی که این دو سال آخرش چنان دنیا را تکان داد که اصلاً فکرش را نمی‌کردیم.

دنیای این روزهای ما قطعاً حکایتی فراموش نشدنی دارد که امیدواریم به زودی شاهد کوچ همیشگی بیماری کرونا باشیم تا این ناگوارترین تجربه سال‌های آخر قرن را کمی التیام بخشد. التیامی در هم‌جواری با فصل دگرگونی و شادابی ناشی از تولد دوباره طبیعت که اگر چه داغ از دست دادن عزیزان همراه آن است اما بازهم بهانه‌ای است برای عوض شدن و باز کردن چشمانی که با خوانش امید و استعانت از پروردگار مهربان برای سلامتی همه مردم زمین می‌خواهند دنیا را جور دیگری ببینند؛ دنیایی بدون «بیماری» و «جنگ» و «مرگ».

و چه خوب که در میان این آرزوها هستند هنرمندانی که به واسطه هنرشان تلاش می‌کنند تا زمختی و زبری این دنیای خشن و پر از بیماری را با هنر خود تلطیف کنند. دنیایی که آفرینش یک قطعه موسیقایی ساده می‌تواند در آن نقش تسکین دهنده‌ای را ایفا کند که اگر خوب بشنویم، خوب به تاثیرات ارزشمند آن پی می‌بریم.

همین ویژگی گروه هنر خبرگزاری مهر را بر آن داشت تا همزمان با عید نوروز و بهار طبیعت به سراغ هنرمندانی برویم که دست به چنین تجربه‌های جذابی آن هم در روزهای سخت زدند و با آفرینش موسیقی‌هایی برآمده از دل، مرهمی بر دردها گذاشتند. مرهمی با زبان موسیقی که در گونه‌های مختلف تلاشی برای اثبات «امید به آینده» و عدم پذیرش شکستی است که این ویروس منحوس در تلاش برای تحمیل آن به ماست.

آنچه در این سلسله گزارش موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت حاصل همراهی صمیمانه تعدادی از هنرمندان موسیقی کشورمان در حوزه‌های مختلف آهنگسازی، نوازندگی و حتی خوانندگی است که به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز ۱۴۰۱ و با تاکید بر امید و آرامش پیش روی مخاطبان گروه هنر خبرگزاری مهر قرار خواهد گرفت. تصاویری که برخی از آن‌ها در قالبی حرفه‌ای و برخی هم در قالبی کاملاً صمیمانه و از دل برآمده با دوربین یک گوشی تلفن همراه ثبت شده تا پیامی موسیقایی از سوی این هنرمندان شریف به مخاطبانی باشد که به واسطه کرونا و دیگر مشکلات سال‌های سختی را گذارنده و در آستانه بهار آرزومند روزهایی سرشار از سلامتی و آرامش و امید برای یکدیگرند.

گروه هنر خبرگزاری مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی از دست رفتگان و مصیبت‌دیدگان ناشی از کرونا و سایر رویدادهای غم‌انگیز طی سال گذشته شده، امید دارد این تحفه نوروزی مورد توجه مردم شریف کشورمان قرار بگیرد.

در دومین شماره از این پرونده موسیقایی و همزمان با تحویل سال نو به سراغ یک قطعه تصویری تک نوازی ساز ویولنسل به نوازندگی بهرنگ معتمدی از نوازندگان شاخص موسیقی کشورمان رفتیم که در قالب یک قطعه بهاریه تقدیم نگاه مخاطبان شده است.

بهرنگ معتمدی که طی سال‌های اخیر علاوه بر حضور در مجموعه‌ها و آلبوم‌های مختلف به عنوان یکی از نوازندگان شاخص ارکسترهای شاخص کشورمان به فعالیت مشغول است درباره این نماهنگ موسیقایی توضیح داده است: «این موزیک ویدئو در ادامه پروژه‌ای به نام The Call of Iran به معنای صدای ایران است که همچنان در حال بسط و گسترش آن هستم و تصمیم دارم بعد از مدت‌ها توقف آن را از فصل بهار آغاز کنم .

وی افزود: این پروژه موسیقایی از زمان شروع شد که مردم ایران مانند همه مردمان کشورهای دیگر به جهت شیوع کرونا در خانه‌هایشان بودند اما من این ریسک را انجام دادم و سفرهای مختلفی را به ایران آغاز کردم و تلاش کردم با حضور در مناطق مختلف کشورمان که دربرگیرنده طبیعت زیباتر و آرامش بخش تری است ، به نوازندگی در طبیعت پرداخته و با انتخاب برخی از موسیقی‌هایی که برای مردم عزیزم آشناست حال خوبی را در ترکیب با طبیعت و موسیقی انتقال دهم. موسیقی در نظر گرفته شده برای این فیلم هم مشتمل بر اجرای موسیقی معروف « always on my mind » به معنای «همیشه در فکر من» است که امیدوارم بتواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

این نوازنده ویولنسل در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: به نظر می‌آید کرونا در حال تمام شدن است اما قطعاً و یقیناً باید در این روزها بازهم مراقب خودمان باشیم و اگرچه شرایط بهتری نسبت به سال‌های قبل وجود دارد اما بازهم باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم تا هرچه زودتر شاهد بازگشت روزهای بهتر و آرام تری در کشور باشیم. البته من در این زمینه پروژه‌های جدیدی داریم به زودی برای تولید و پخش آن اقدام خواهم کرد.