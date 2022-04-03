ضرورت ایجاد پیوند میان نسل جوان با هویت و الگوهای انقلابی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی بعد از ظهر یکشنبه در یادواره شهید ابوالحسن کریمی دادستان شهید استان گیلان، اظهار کرد: شهید کریمی از سن جوانی در راه خدا و برای انقلاب اسلامی گام برداشته است.

وی در ادامه به دغدغه شهید کریمی در این زمینه اشاره و اضافه کرد: در گام دوم انقلاب نیز جوانان رکن اصلی و نقش تأثیرگذاری دارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر اینکه جوانان در گام دوم انقلاب تمدن ساز هستند، تصریح کرد: نقش جوانان در تمدن سازی بسیار مهم حائز اهمیت است.

وی در ادامه با بیان اینکه باید میان نسل جوان گیلانی با هویت‌ها و الگوهای انقلابی این استان پیوند ایجاد شود، گفت: شهید ابو الحسن کریمی هویت گیلان است که در اوایل انقلاب اسلامی مجاهدت‌های بسیاری کرده است.

حجت الاسلام مهدوی در ادامه به برخی از ویژگی‌های شهید کریمی اشاره و اظهار کرد: ساده زیستی، مجاهدت در راه رفع شبهات و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی از مهم‌ترین ویژگی‌های شهید ابوالحسن کریمی است.

وی با اشاره به سابقه درخشان گیلانی‌ها در دین داری و ارادت به ائمه اطهار (ع)، تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب نیز جوانانی در گیلان جریان سازی سیاسی و اجتماعی کردند که امروز به عنوان هویت ما مطرح هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان به توطئه‌های دشمن در فضای مجازی اشاره و با بیان اینکه ایجاد هجمه و صدمه زدن به انقلاب از حربه‌های جدید دشمنان است، تأکید کرد: قطعاً اگر امروز شهید کریمی حضور داشت از همین فضا برای دفاع از دین و ارزش‌ها استفاده می‌کرد.