به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی شامگاه یکشنبه در جلسه تفسیر قرآن در سخنانی با اشاره به اینکه کتاب قرآن، کتاب سعادت بخش و تعیین کننده مسیر زندگی فردی و اجتماعی است اظهار داشت: با وجود اینکه در قرآن از علوم دیگر هم یاد شده، اما قرآن کتاب هدایت و انسان سازی است.

قرآن کتاب هدایت و انسان سازی

وی با اشاره به آیه «ذَٰلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ ۛ فِیهِ ۛ هُدًی لِلْمُتَّقِینَ» بیان داشت: قرآن کتاب انسان سازی است، برای کسانی که به قرآن عمل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه راه آورد فلاح و رستگاری، عمل به تعالیم و معارف اسلامی است عنوان کرد: در برابر قرآن حکیم، سه نوع واکنش مشاهده می‌شود، یکی کسانی که به آیات قرآن ایمان دارند و به آیات قرآن عمل می‌کنند، دیگری کسانی که در مقابل آیات قرآن می‌ایستند، مانند مشرکین و کفار و گروه سوم نیز، منافقین هستند که به ظاهر می‌گویند ما با شما مؤمنین و مسلمانان هستیم، وقتی هم به مشرکین می رسند، اعلام می‌کنند که ما با شما هستیم.

حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه کتاب قرآن، هدایت است برای انسان‌های با تقوا افزود: هدایت تکوینی در آفرینش همه موجودات، انسان‌ها و… هست، همچنین هدایت تشریحی، هدایت قانون گذاری است و هدایتی است که به صورت عمومی است.

وی بیان داشت: خداوند در هدایت تشریحی، ادیان آسمانی و پیامبران را می‌فرستد، خداوند برای هدایت، معروف‌ها، واجبات، مستحبات، امور مباح، محرمات، مکروهات، راه مستقیم، راه ضالین، راه مغضوبین و… را هم به صورت مکتوب و هم به صورت راهنمایی ارائه می‌دهد.

قرآن کتاب هدایت برای انسان‌های با تقوا

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه قرآن کتاب هدایت برای انسان‌های با تقوا است افزود: انسان‌هایی که تقوا پیشه کردند، به قرآن عمل کردند، هدایت خاص هم نصیبشان می‌شود، خداوند به آنها توفیق می‌دهد که در هدایت‌های خاص مشمول شوند.

حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه وجود مقدس پیامبر اسلام، هدایت را با قرآن آغاز کرد، آیاتی که نازل می‌شدند را بر مردم تلاوت می‌کردند و توضیح این آیات را هم می‌فرمودند افزود: امام علی (ع) شان نزول این آیات و تفاسیر آنها را از زبان پیامبر یادداشت می‌کرد.

وی گفت: در این مسیر هدایت، ابتدا آن اقلیت در مکه شکل گرفت، کانون آن هم وجود مقدس پیامبر اسلام، امام علی (ع) و حضرت خدیجه (س) بودند، اما به تدریج این اقلیت رو به گسترش رفت، سه سال طول کشید تا آن اقلیت در مکه شکل گرفت، در ادامه با هجرت، این هدایت قرآنی تبدیل به اکثریت شد و در نهایت منتهی به حکومت اسلامی در مدینه شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به اینکه رمز موفقیت پیامبر اسلام در این هدایت قرآنی اخلاق نیکو بود تصریح کرد: همچنین در مدت سه سال ایشان کادر سازی و انسان سازی کرد، کار خود را با انسان‌هایی شروع کرد که استعداد و آمادگی لازم را برای این کار داشتند.

حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه این افراد تربیت یافته را به هم متصل و پیوند داد و ایجاد وحدت کرد گفت: با مجموعه این اتفاقات، آماده برای جهاد، ترویج و گسترش اسلام شد.

جامعه نیازمند مهربانی و کمک به یکدیگر است

وی با اشاره به اصول هدایتی پیامبر اسلام، گفت: عبادت، دانش، مهربانی و محبت، تواضع و فروتنی، صداقت و راستی، ساده زیستی و به دور از تجمل گرایی، احسان و کمک به نیازمندان و حسن معاشرت از جمله این اصول است و همه اینها برگرفته از قرآن است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه پیامبر از هر کاری که بوی تکبر می‌داد، دوری می‌کردند و فرمودند هر کس با تکبر بر روی زمین راه برود زمین و آنچه بر روی و زیر زمین است او را لعن و نفرین می‌کند افزود: در لحن سخن گفتن، در نوع مسئولیت، در خدمت گذاری به مردم و… این امر باید مورد توجه قرار بگیرد.

حجت الاسلام شاهرخی افزود: کسی که بی نیاز باشد و دارای مکنت و توانایی باشد و این را در مسیر صالح و درست به کار بگیرد طبیعتاً مالش، مالی است که به تقوای او کمک می‌کند، مالی است که به او رشد معنوی می‌دهد، کسی که برای منع نیاز برادر مؤمن خود کوشش کند مانند این است که ۹ هزار سال خداوند را عبادت کرده در حالی که روزها را روزه بوده و شب‌ها را مشغول شب زنده داری و عبادت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سیره و روش پیشوایان معصوم این بوده است ادامه داد: اسلام با این خلق و خوی گسترش پیدا کرده و امروز جامعه نیازمند این محبت به یکدیگر است، باید نسبت به همدیگر مهربان باشیم، خلق و خوی پیامبری و هدایت قرآنی این چنین است، باید معدل زمان گفتگوی سالم را در استان خودمان بالا ببریم، آسیب‌ها و پرونده نشان دهنده این است که به دور از آموزه‌های قرآنی و هدایت قرآنی هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: ماه مبارک رمضان ماهی است که این بستر را فراهم می‌کند تا همه نسبت به هم حسن معاشرت، مهربان و محبت داشته باشیم، از خداوند بخواهیم این فضای معنوی رمضان به دیگر ماه‌ها نیز گسترش پیدا کند.